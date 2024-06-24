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Автомобили Jaecoo от официального дилера в Санкт-Петербурге
24.06.2024 15:10 — Новости Авто | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
История китайского автопрома насчитывает десятки брендов, которые востребованы в разных странах мира. Не стал исключением и «Джейку». Этот бренд появился совсем недавно — в 2023 году. На рынке он занимает промежуточное положение между Omoda и Exeed. Марка ориентирована на экспорт. Сейчас можно приобрести модель Jaecoo J7 2023 года у официального дилера «Максимум» в Санкт-Петербурге. Смелый, технологичный и элегантный компактный кроссовер имеет ряд отличительных особенностей и преимуществ.
Дизайн экстерьера кроссовера от китайского бренда
Jaecoo J7 — яркий и современный, оснащенный головной оптикой со светодиодным наполнением. Этот кроссовер имеет динамические поворотники, практичные выдвигающиеся ручки, наружные зеркала с контрастными вставками. Он оснащается 18- или 19-дюймовыми колесными дисками в зависимости от комплектации.
Стильный «китаец» доступен у официального дилера в восьми оригинальных цветах кузова. Вы можете выбрать солидный кроссовер в предпочтительном окрасе. Премиальный облик с любого ракурса — характерная черта новинки от известной китайской корпорации.
Об интерьере и характеристиках
Каждый сантиметр салонного пространства кроссовера использован с максимальной пользой. Интерьер оформлен в стиле минимализма. В ряде комплектаций предлагаются проекционный дисплей, большая панорамная крыша для роскошного обзора, мультимедийная система с 14,8-дюймовым сенсорным дисплеем. В салоне представлен многофункциональный руль. А сиденья из искусственной кожи имеют развитую боковую поддержку, оснащаются вентиляцией и подогревом. Две версии кроссовера могут похвастаться премиальной аудиосистемой. Выделим характеристики стильного автомобиля:
У официального дилера в Санкт-Петербурге можно выбрать подходящую комплектацию автомобиля. У модели Jaecoo J7 технические характеристики полностью соответствуют заявленным. Уточнить информацию и заказать тест-драйв можно у менеджеров.
Преимущества покупки Jaecoo у официального дилера
Дилер китайской марки предлагает комфортные условия сотрудничества и приобретения автомобилей. Вы можете узнать расценки, изучить комплектации с характеристиками и опциями, уточнить информацию при необходимости. К другим плюсам относятся:
Новый кроссовер можно выбрать в подходящей комплектации на https://maximum-jaecoo.ru/models/j7 и уточнить цену. Эта модель от Jaecoo оснащается современными системами безопасности, что позволяет с комфортом управлять авто даже в сложных климатических и дорожных условиях. Компактный кроссовер от китайского производителя может похвастаться системой стабилизации, кругового обзора, электронными ассистентами. В модели предусмотрено все для удобного и безопасного вождения, краткосрочных поездок и продолжительных путешествий всей семьей. Закажите тест-драйв, чтобы убедиться в надежности и комфортной эксплуатации кроссовера.
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