Автомобили Jaecoo от официального дилера в Санкт-Петербурге

Источник материала: ИноСМИ

История китайского автопрома насчитывает десятки брендов, которые востребованы в разных странах мира. Не стал исключением и «Джейку». Этот бренд появился совсем недавно — в 2023 году. На рынке он занимает промежуточное положение между Omoda и Exeed. Марка ориентирована на экспорт. Сейчас можно приобрести модель Jaecoo J7 2023 года у официального дилера «Максимум» в Санкт-Петербурге. Смелый, технологичный и элегантный компактный кроссовер имеет ряд отличительных особенностей и преимуществ.

Дизайн экстерьера кроссовера от китайского бренда

Jaecoo J7 — яркий и современный, оснащенный головной оптикой со светодиодным наполнением. Этот кроссовер имеет динамические поворотники, практичные выдвигающиеся ручки, наружные зеркала с контрастными вставками. Он оснащается 18- или 19-дюймовыми колесными дисками в зависимости от комплектации.

Стильный «китаец» доступен у официального дилера в восьми оригинальных цветах кузова. Вы можете выбрать солидный кроссовер в предпочтительном окрасе. Премиальный облик с любого ракурса — характерная черта новинки от известной китайской корпорации.

Об интерьере и характеристиках

Каждый сантиметр салонного пространства кроссовера использован с максимальной пользой. Интерьер оформлен в стиле минимализма. В ряде комплектаций предлагаются проекционный дисплей, большая панорамная крыша для роскошного обзора, мультимедийная система с 14,8-дюймовым сенсорным дисплеем. В салоне представлен многофункциональный руль. А сиденья из искусственной кожи имеют развитую боковую поддержку, оснащаются вентиляцией и подогревом. Две версии кроссовера могут похвастаться премиальной аудиосистемой. Выделим характеристики стильного автомобиля:

· максимальная мощность двигателя и крутящий момент — 186 л.с. и 275 Нм соответственно;

максимальная мощность двигателя и крутящий момент — 186 л.с. и 275 Нм соответственно; · средний топливный расход — от 7,6 литра на сто километров;

средний топливный расход — от 7,6 литра на сто километров; · количество клапанов — шестнадцать;

количество клапанов — шестнадцать; · четыре цилиндра;

четыре цилиндра; · трансмиссия — роботизированная;

трансмиссия — роботизированная; · рабочий объем мотора — 1 598 см3.

У официального дилера в Санкт-Петербурге можно выбрать подходящую комплектацию автомобиля. У модели Jaecoo J7 технические характеристики полностью соответствуют заявленным. Уточнить информацию и заказать тест-драйв можно у менеджеров.

Преимущества покупки Jaecoo у официального дилера

Дилер китайской марки предлагает комфортные условия сотрудничества и приобретения автомобилей. Вы можете узнать расценки, изучить комплектации с характеристиками и опциями, уточнить информацию при необходимости. К другим плюсам относятся:

· профессиональные консультации и помощь в выборе оптимальной версии по вашим пожеланиям;

профессиональные консультации и помощь в выборе оптимальной версии по вашим пожеланиям; · конкурентоспособные цены от производителя — узнать их можно по запросу;

конкурентоспособные цены от производителя — узнать их можно по запросу; · сервисное обслуживание и гарантия качества — ТО, предоставление оригинальных деталей;

сервисное обслуживание и гарантия качества — ТО, предоставление оригинальных деталей; · удобство покупки — кредит, trade in, лизинг. Вы можете выбрать наиболее выгодные условия финансирования и приобрести автомобиль по привлекательной стоимости.

Новый кроссовер можно выбрать в подходящей комплектации на https://maximum-jaecoo.ru/models/j7 и уточнить цену. Эта модель от Jaecoo оснащается современными системами безопасности, что позволяет с комфортом управлять авто даже в сложных климатических и дорожных условиях. Компактный кроссовер от китайского производителя может похвастаться системой стабилизации, кругового обзора, электронными ассистентами. В модели предусмотрено все для удобного и безопасного вождения, краткосрочных поездок и продолжительных путешествий всей семьей. Закажите тест-драйв, чтобы убедиться в надежности и комфортной эксплуатации кроссовера.