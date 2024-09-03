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Компания «Белинтертранс»: транспортно-логистические услуги
03.09.2024 14:47 — Новости Авто | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Официальный логистический оператор и экспедитор Белорусской железной дороги, компания «Белинтертранс», предлагает широкий спектр услуг по перевозке грузов, включая импорт и экспорт.
От транспортного обслуживания до таможенного оформления
Компания Белинтертранс предоставляет клиентам весь спектр услуг по перевозке груза по разным сообщениям, в том числе внутри страны, международная доставка, транзитные сообщения и др.
Кратко об основных направлениях
Вот перечень направлений, в которых работает компания:
Компания официально работает с Белорусской железной дорогой, являясь логистическим оператором и экспедитором. Это современный и крупный транспортно логистический центр, предоставляющий услуги на уровне высоких стандартов. Специалисты компании помогают клиентам решать таможенные вопросы, в том числе оформлять необходимые документы (при импорте, экспорте, транзитных сообщениях).
Таможенная деятельность, разные виды перевозок и другие услуги
«Белинтертранс» имеет филиалы в разных областных центрах страны и за рубежом. Предприятие работает на рынке более 30 лет, оказывая транспортно-логистические услуги, располагая большим опытом.
У компании бтлц официальный сайт содержит всю необходимую информацию. Здесь можно подробнее ознакомиться с перечнем оказываемых услуг, уточнить контактные данные и связаться со специалистами для консультаций. Также прямо на сайте предприятия есть возможность заказать транспортировку груза.
Виды перевозок
Перечень очень широкий, включая доставку скоропортящихся товаров, мультимодальные перевозки, железнодорожные перевозки, транспортировку товаров в контейнерах и др. Также перевозчик оказывает терминальные услуги – погрузка и разгрузка разных товаров (штучных, тяжеловесных и пр.).
Как итог, «Белинтертранс» предоставляет весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг, работая с 1992 года и являясь партнером БелТПП.
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