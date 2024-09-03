Компания «Белинтертранс»: транспортно-логистические услуги

Источник материала: ИноСМИ

Официальный логистический оператор и экспедитор Белорусской железной дороги, компания «Белинтертранс», предлагает широкий спектр услуг по перевозке грузов, включая импорт и экспорт.

От транспортного обслуживания до таможенного оформления

Компания Белинтертранс предоставляет клиентам весь спектр услуг по перевозке груза по разным сообщениям, в том числе внутри страны, международная доставка, транзитные сообщения и др.

Кратко об основных направлениях

Вот перечень направлений, в которых работает компания:

· услуги грузоперевозок и экспедирования грузов;

услуги грузоперевозок и экспедирования грузов; · доставка груза контейнерными поездами, включая международные коридоры;

доставка груза контейнерными поездами, включая международные коридоры; · терминальная логистика (от хранения до погрузки, разгрузки, аренды склада);

терминальная логистика (от хранения до погрузки, разгрузки, аренды склада); · грузоперевозки с использованием подвижного состава, включая крупнотоннажные контейнеры;

грузоперевозки с использованием подвижного состава, включая крупнотоннажные контейнеры; · доставка по формату «от двери до двери» и пр.

Компания официально работает с Белорусской железной дорогой, являясь логистическим оператором и экспедитором. Это современный и крупный транспортно логистический центр, предоставляющий услуги на уровне высоких стандартов. Специалисты компании помогают клиентам решать таможенные вопросы, в том числе оформлять необходимые документы (при импорте, экспорте, транзитных сообщениях).

Таможенная деятельность, разные виды перевозок и другие услуги

«Белинтертранс» имеет филиалы в разных областных центрах страны и за рубежом. Предприятие работает на рынке более 30 лет, оказывая транспортно-логистические услуги, располагая большим опытом.

Одно из направлений компании – это таможенное декларирование. Данная процедура необходима при вывозе и ввозе товаров через границу. Специалисты помогают оформить нужные документы и в срок пройти все процедуры на таможне. Клиенты могут заказать сопровождение и оформление товаров «под ключ». Это удобный формат, при котором компания берет на себя решение всех формальных вопросов.

У компании бтлц официальный сайт содержит всю необходимую информацию. Здесь можно подробнее ознакомиться с перечнем оказываемых услуг, уточнить контактные данные и связаться со специалистами для консультаций. Также прямо на сайте предприятия есть возможность заказать транспортировку груза.

Виды перевозок

Перечень очень широкий, включая доставку скоропортящихся товаров, мультимодальные перевозки, железнодорожные перевозки, транспортировку товаров в контейнерах и др. Также перевозчик оказывает терминальные услуги – погрузка и разгрузка разных товаров (штучных, тяжеловесных и пр.).

Как итог, «Белинтертранс» предоставляет весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг, работая с 1992 года и являясь партнером БелТПП.