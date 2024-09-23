В каких ситуациях необходимо вызвать эвакуатор

Источник материала: ИноСМИ

Ни один автовладелец не может быть уверен в том, что в дороге с ним не произойдет форс-мажорной ситуации. Поэтому заблаговременно нужно позаботиться о том, чтобы в телефонной книжке был записан номер круглосуточный службы автопомощи на дороге, чтобы вызвать эвакуатор в Минске или другом городе.

Когда понадобиться помощь эвакуатора

Эвакуатор понадобится в разных случаях, но есть перечень самых популярных дорожных ситуаций.

Машина не может ехать самостоятельно из-за поломки

Даже небольшая поломка может стать причиной того, что автомобиль не сможет продолжать движение. Эвакуатор приходится вызывать по причине:

· поломки генератора;

поломки генератора; · обрыва приводного ремня водяного насоса;

обрыва приводного ремня водяного насоса; · выхода из строя катушки зажигания или датчиков двигателя.

Причин много, но выход один, так что если в пути сразу несколько или только одна из контрольных ламп засветились, но вы не в курсе, о чем это говорит, лучше прекратить движение.

Обратиться к инструкции автомобиля или за помощью к консультантам сервисного центра придётся и в ситуации, когда в процессе работы двигатель становится источником непривычных звуков, таких как:

· лязг,

лязг, · стук,

стук, · скрежет.

Движение невозможно и даже опасно, если из автомобиля вытекает жидкость в большом количестве.

Автомобиль пострадал в аварии

В соответствии с ПДД автомобиль нельзя эксплуатировать, если у него повреждены фары или бампер. В случае незначительной аварии эвакуатор необязателен, но когда пострадала ходовая часть, подвеска, тормозная система, лучше отказаться от самостоятельного передвижения. Даже вмятины в кузове достаточно для создания помехи вращения колёс, не получится ехать и в тех случаях, когда сработала подушка безопасности.

Спустило колесо

Не всегда в автомобиле есть запасное колесо, к тому же в некоторых ситуациях его будет недостаточно. Да и не все водители в состоянии самостоятельно провести замену. Так что даже спущенное колесо является поводом вызвать эвакуатор.

Инструкция производителя запрещает или не рекомендует буксировать автомобиль

Есть случаи, когда буксировка автомобиля возможна, но если такой вариант передвижения запрещает производитель, то от него лучше отказаться и вызвать эвакуатор, оставив заявку на сайте https://evakuatorking.by/. Если коротко, то нельзя буксировать автомобиль, оснащённый автоматической коробкой передач, по крайней мере, если дистанция буксировки превышает 50 метров. Также нельзя буксировать автомобили на вариаторе или с электрическим двигателем, в таком случае подойдёт только транспортировка эвакуатором.

В ряде ситуаций использование спецтранспорта – единственная возможность перевезти автомобиль из одной точки в другую. В этом случае вы можете быть уверены в его сохранности и безопасности.