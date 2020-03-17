Пациентам с травмами временно не будут оказывать медпомощь в 6-й больнице

Источник материала: Tut.by

Пациентам с травмами временно не будут оказывать медицинскую помощь в 6-й больнице Минска. Это связано с тем, что клинику перепрофилировали под госпитализацию пациентов, контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.



Больница скорой медицинской помощи в Минске. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас дети с травмами будут доставляться в Республиканский научно-практическом центр травматологии и ортопедии. Взрослые в зависимости от состояния — в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии или городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Кроме того, пациентам с травмой кисти также будут оказывать медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи. Круглосуточно будут работать травмопункты в городской поликлинике № 19 и центральной районной поликлинике № 2.

Консультативный кабинет Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии будет работать на базе 14-й центральной районной поликлиники.