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Белорусские биатлонисты вернулись домой и попали на карантин в Раубичи

17.03.2020 17:54 — Коронавирус | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские биатлонисты вернулись домой и попали на карантин в Раубичи
Фото: / Белорусская федерация биатлона

14 марта в финском Контиолахти досрочно завершился сезон Кубка мира у биатлонистов. Рано утром 16 марта белорусские спортсмены вернулись из Финляндии и попали на 14-дневный карантин, пишет TUT.by.

Белорусские биатлонисты вернулись домой и попали на карантин в Раубичи Белорусы второй год подряд безмедально заканчивают Кубок мира по биатлону

Биатлонистка национальной сборной Беларуси Анна СОЛА рассказала, что всех спортсменов заселили в гостиницу №3 в Раубичах. У всех взяли мазки на коронавирус и измерили температуру.

«Результаты тестов должны быть готовы утром 18 марта. Пока же все спортсмены живут в номерах по два человека. Только я отдельно, потому что недавно перенесла простуду. Но уже поправилась. Нам запрещено отходить далеко от гостиницы и близко с кем-то контактировать. Например, биатлонисты, которые вернулись после юниорского чемпионата Европы в Австрии, находятся в другой гостинице и не пересекаются с нами», – рассказала спортсменка.

На данный момент биатлонистам сборной разрешают прогулки по городку рядом с отелем и легкие тренировки в индивидуальном порядке. По плану команда должна пробыть в Раубичах до 27 марта и провести там заключительный в нынешнем сезоне сбор.

 
 
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Спортсмены отбывают 14-дневный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
 
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