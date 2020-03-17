«Белавиа» временно приостанавливает полеты в некоторые города России

Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршрутам в некоторые города России, сообщает пресс-служба авиакомпании. Такое решение было принято из-за мировой ситуации с коронавирусом.

С 18 марта по 1 мая 2020 года белорусский авиаперевозчик прекращает полеты в Воронеж, Краснодар, Казань, Москву (аэропорт Жуковский), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи. Пассажиры, купившие билеты на рейсы в это время, могут их вернуть в местах приобретения или обменять на другую дату до 31 декабря 2020 года.

Все данные о билете сохранены в системе «Белавиа», поэтому не обязательно возвращать и менять их прямо сейчас. Если пассажир захочет поменять билет на рейсы, которые выполняются или не отменены, то возврат и обмен будет проводиться по правилам.

Напомним, правительство России приняло решение о закрытии границы с Беларусью и рядом других стран с 18 марта по 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Полностью прерываться транспортное сообщение между двумя странами не будет. Останутся некоторые авиарейсы и железнодорожные маршруты. Однако в этот период въехать на территорию России смогут только те граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в РФ.