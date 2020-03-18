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50 похорон в день. Итальянка из Бергамо рассказала, как живет закрытый на карантин город

18.03.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бергамо зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии.

50 похорон в день. Итальянка из Бергамо рассказала, как живет закрытый на карантин город
В итальянском городе Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от коронавируса ежедневно умирает около 50 человек. Об этом жительница города рассказала корреспонденту Фокуса.

"Я каждый день слышу, как ездят скорые, читаю местные новости. Все это очень реально", — рассказывает девушка. По ее словам, раньше в городе случалось всего несколько похорон в день.

"Люди не могут видеть своих родственников и на похороны могут прийти только самые близкие. Так приходится делать, потому что в моргах нет мест, их просто некуда складывать", — рассказывает итальянка.

По ее словам, ситуация критическая, ведь в Бергамо зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии.

"Когда я читаю мировые новости, то у меня возникает чувство дежавю. Люди бегут в супермаркеты, начинают работать из дома, спорят о вирусе. Но это все не сравнить с тем ужасом, который происходит тут", — говорит девушка, отмечая, что наиболее молодой жертве в городе было 38 лет.

По ее словам, родственники не могут оставаться со своими близкими в больницах и с трудом узнают информацию о их состоянии. При этом часть заболевших остаются дома.


"Лихорадка длится несколько недель, потом ты перестаешь дышать и тогда тебя забирает скорая", — говорит горожанка, объясняя, почему ее племянник, заболевший коронавирусом, остается дома.

По мнению итальянки, тем, до кого вирус еще не добрался, нужно читать больше личных историй из центра эпидемии.

"Я не думала, что это может быть так сложно. И, знаете, в этом случае паника может быть даже полезной, если она поможет сдержать вирус", — рассказала девушка.
 
 
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В Бергамо зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии.
 
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