«Белавиа» вернет деньги пассажирам, которым ограничен въезд в Евросоюз

Источник материала: Аргументы и факты

Страны Европейского союза с 18 марта 2020 года решили ограничить на 30 дней все второстепенные поездки для граждан третьих стран, в том числе и белорусов, чтобы не допустить распространения нового коронавируса COVID-19.

В связи с этим «Белавиа» приняла решение о возможности для пассажиров изменить дату вылета или вернуть деньги тем, кто купил билеты в страны ЕС с периодом полета до 16 апреля, пояснили в авиакомпании. Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этим вопросам можно в любое время до конца года. Не нужно делать это прямо сейчас: все данные билета сохранены в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета», – отметили в «Белавиа». В авиакомпании также обратили внимание, что изменить дату вылета можно только один раз.