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«Белавиа» вернет деньги пассажирам, которым ограничен въезд в Евросоюз

18.03.2020 16:43 — Новости о Коронавирусе | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» вернет деньги пассажирам, которым ограничен въезд в Евросоюз
Фото из открытых источников

Страны Европейского союза с 18 марта 2020 года решили ограничить на 30 дней все второстепенные поездки для граждан третьих стран, в том числе и белорусов, чтобы не допустить распространения нового коронавируса COVID-19.

«Белавиа» вернет деньги пассажирам, которым ограничен въезд в Евросоюз «Белавиа» временно приостанавливает полеты в некоторые города России

В связи с этим «Белавиа» приняла решение о возможности для пассажиров изменить дату вылета или вернуть деньги тем, кто купил билеты в страны ЕС с периодом полета до 16 апреля, пояснили в авиакомпании. Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этим вопросам можно в любое время до конца года. Не нужно делать это прямо сейчас: все данные билета сохранены в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета», – отметили в «Белавиа». В авиакомпании также обратили внимание, что изменить дату вылета можно только один раз.

 
 
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля 2020 года ограничен въезд в ЕС.
 
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