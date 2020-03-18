Пир во время чумы: чемпионат Беларуси по футболу начнется точно по расписанию - со зрителями









«Во вторник прошла большая конференция УЕФА со всеми ассоциациями. С учетом полученной информации, нашим руководством было принято решение начать чемпионат Беларуси.





На данный момент у нас в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. Мы следим за развитием ситуации, получаем информацию от соответствующих инстанций. Однако пока матчи решено проводить со зрителями.





Многие чемпионаты приостановлены, но наш сезон только начинается, мы ведь играем по системе «весна-осень». Первый тур пройдет на этой неделе. Недавно также сыграли матчи 1/4 финала Кубка.





По дальнейшему календарю внутренних турниров руководство АБФФ будет совещаться с футбольными клубами.









В соответствии с решением УЕФА, национальная и молодежная сборные не будут проводить сборы в ближайшую международную паузу. Как вы знаете, 26 марта Беларусь должна была сыграть с Грузией в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы УЕФА, однако игра была перенесена», — цитирует Алейника «СЭ».





Отметим, что в Беларуси зафиксирован уже как минимум 51 случай коронавируса. На момент, когда давался комментарий было 36 случаев.