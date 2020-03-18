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Евровидение-2020 официально отменили

18.03.2020 16:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из пандемии коронавируса. Об этом официально сообщили организаторы.

Слухи о том, что это может случиться уже всплывали ранее. Так, об этом говорил источник Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

В Twitter-аккаунте Евровидения 17 марта появилось сообщение о том, организаторы следят за новостями в мире и скоро сделают заявление.

«Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего Евровидения. <…> Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — написали они.

Евровидение-2020 должно было пройти в Нидерландах, в Роттердаме. Министерство здравоохранения страны ранее рекомендовало не проводить конкурс в этом году даже без зрителей.
 
Теги: Новости
 
 
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Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из пандемии коронавируса. Об этом официально сообщили организаторы.
 
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