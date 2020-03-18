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В храмах Беларуси ввели новые санитарные правила для профилактики коронавируса

18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В храмах Беларуси ввели новые санитарные правила для профилактики коронавируса

Пока эпидемиологическая ситуация в мире не изменится в лучшую сторону, в христианских храмах и монастырях Беларуси вводятся новые санитарные правила для борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Причастия не отменят, но в процесс таинства внесут дополнительные профилактические меры. Как сообщается, ложку после каждого причастника будут обтирать платком, пропитанным спиртом, «запивку» подавать только в одноразовой посуде, антидор раздавать в одноразовых гигиенических перчатках. Для утирания после причастия правила предписывают использовать бумажные салфетки, которые потом положено сжечь. Также причастникам придется воздержаться от целования Чаши, а священнослужителям – от преподания руки для целования. По окончании Божественной литургии крест будет возлагаться на головы прихожан.

В храмах Беларуси ввели новые санитарные правила для профилактики коронавируса

После таинства Крещения купель положено каждый раз дезинфицировать. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку вместо стрючицы и бумажную салфетку вместо губки.

Кроме того, в церквях и монастырях принимаются общие меры профилактики: регулярное мытье и дезинфекция рук, проветривание храмов, приходских и монастырских помещений, дезинфицирующая обработка мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане. Утварь и богослужебные сосуды будут протираться и обдаваться кипятком. Священнослужителям и другим сотрудникам храмов и монастырей рекомендуют каждое утро измерять температуру, внимательно относиться к своему самочувствию и при недомогании сразу же обращаться к врачу, а верующих с симптомами ОРВИ просят воздержаться от посещения церкви ради заботы о ближних.

В храмах Беларуси ввели новые санитарные правила для профилактики коронавируса

– Настоятелям приходов и монастырей следует разъяснять людям, что каждый верующий человек, приходящий в храм для общей молитвы, должен помнить о личной ответственности за состояние своего здоровья и окружающих его людей. В случае ощущения недомогания или выраженных признаков вирусной инфекции – насморк, кашель, боль в горле – следует незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления, дабы не послужить причиной заражения окружающих, – отметил предстоятель Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел в циркулярном письме, опубликованном на официальном портале Белорусской православной церкви.

Воскресные школы, приходские секции и кружки на время закроют. Пожилым прихожанам, которые находятся в группе риска, социальные службы приходов, подворий и монастырей по возможности будут доставлять на дом продукты и товары первой необходимости.

В храмах Беларуси ввели новые санитарные правила для профилактики коронавируса

Меры профилактики против коронавируса усилены и во всех белорусских католических храмах. Об этом распорядился глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

– Принимая во внимание непрерывное распространение опасного заболевания, в католической церкви в Беларуси, обеспокоенной духовным и физическим благом своих верующих и всего народа, вводится ряд профилактических санитарных мер, – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте католической церкви в Беларуси.

В храмах Беларуси ввели новые санитарные правила для профилактики коронавируса

В костелах временно отменены целование и прикосновение к кресту, иконам и реликвиям, использование кропильниц. На решетках исповедален должен быть установлен защитный материал, который следует регулярно дезинфицировать и заменять. Митрополит также распорядился, чтобы на время действия новых санитарных норм знак примирения верующие подавали кивком и избегали рукопожатия, а духовные лица и министранты строго соблюдали нормы гигиены, тщательно мыли руки перед и после каждого богослужения.

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Пока эпидемиологическая ситуация в мире не изменится в лучшую сторону, в христианских храмах и монастырях Беларуси вводятся новые санитарные правила для борьбы...
 
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