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Единственный хоккейный матч на планете. «Шахтёр» и «Неман» играют третий матч полуфинала Кубка Президента
18.03.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» продолжают выяснять отношения в рамках полуфинала Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас в серии впереди «горняки» – 2:1. Очередной поединок проходит в Солигорске.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Пока вопреки коронавирусу обнимались только болельщики «Немана». Гродненская команда ведет в счете – к концу первого периода 2:0 в пользу гостей. Отличились Ремезов и Хильтунен.
Евгений Владимирович, экс-вратарь ХК «Могилев»:
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Единственный хоккейный матч на планете. «Шахтёр» и «Неман» играют третий матч полуфинала Кубка Президента
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» продолжают выяснять отношения в рамках полуфинала Кубка Президента, сообщили в программе...
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