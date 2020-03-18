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Единственный хоккейный матч на планете. «Шахтёр» и «Неман» играют третий матч полуфинала Кубка Президента

18.03.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» продолжают выяснять отношения в рамках полуфинала Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас в серии впереди «горняки» – 2:1. Очередной поединок проходит в Солигорске.

На прямую связь со студией вышла наш корреспондент Наталья Федорцова.

Единственный хоккейный матч на планете. «Шахтёр» и «Неман» играют третий матч полуфинала Кубка Президента

Наталья Федорцова, корреспондент:
Этот матч можно назвать центральным во всем мире. Не только потому, что солигорский «Шахтер» творит сенсацию и как никогда близок к тому, чтобы разорвать устоявшуюся годами финальную пару «Немана» и «Юности». Но и потому, что этот матч остался единственным на планете, который играется в таком виде спорта как хоккей. В деле осталась только Беларусь, во всем остальном мире соревнования уже отменены.

Пока вопреки коронавирусу обнимались только болельщики «Немана». Гродненская команда ведет в счете – к концу первого периода 2:0 в пользу гостей. Отличились Ремезов и Хильтунен.

Единственный хоккейный матч на планете. «Шахтёр» и «Неман» играют третий матч полуфинала Кубка Президента

Евгений Владимирович, экс-вратарь ХК «Могилев»:
Я думаю, что глобально стоит задача сравнять счет в серии. Потому что ехать со счетом в серии 1:3, конечно, крайне неприятно. Я думаю, что «Шахтер» захочет в таком случае завершить серию уже в Гродно. Поэтому я думаю, что команда Пушкова в этой встрече делает все возможное для того, чтобы одержать победу и поехать домой с хорошим настроением при счете 2:2.

Люди в материале: Наталья Федорцова

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман» продолжают выяснять отношения в рамках полуфинала Кубка Президента, сообщили в программе...
 
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