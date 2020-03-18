|
Уже шесть человек в Беларуси излечились от COVID-19, еще двое готовятся к выписке
18.03.2020 23:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 6 человек полностью вылечены от коронавируса и выписаны из больницы. Такая информация была озвучена в эфире
«Шестой пациент выписан буквально вечером, еще двое получили первые отрицательные тесты и готовятся к выписке», — сообщила ведущая вечерних новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Всего в стране, напомним,
В состоянии средней тяжести, но с положительной динамикой сейчас находится один пациент.
Медики отмечают, что 17 случаев — завозные, в том числе последние четыре — из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга. Они были выявлены на санитарно-карантинном пункте на границе. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1-го уровня.
«Ситуация на сегодняшний день нами расценивается как полностью контролируемая. В настоящий момент под наблюдением находятся более 1900 лиц, которые относятся к контактам первого и второго уровня», — рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.
В отношении почти 2700 человек двухнедельное медицинское наблюдение завершено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ситуация на сегодняшний день нами расценивается как полностью контролируемая. В настоящий момент под наблюдением находятся более 1900 лиц, которые относятся к...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)