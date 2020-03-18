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Уже шесть человек в Беларуси излечились от COVID-19, еще двое готовятся к выписке

18.03.2020 23:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 6 человек полностью вылечены от коронавируса и выписаны из больницы. Такая информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: Reuters

«Шестой пациент выписан буквально вечером, еще двое получили первые отрицательные тесты и готовятся к выписке», — сообщила ведущая вечерних новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Всего в стране, напомним, зафиксирован 51 случай коронавируса. Только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

В состоянии средней тяжести, но с положительной динамикой сейчас находится один пациент.

Медики отмечают, что 17 случаев — завозные, в том числе последние четыре — из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга. Они были выявлены на санитарно-карантинном пункте на границе. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1-го уровня.

«Ситуация на сегодняшний день нами расценивается как полностью контролируемая. В настоящий момент под наблюдением находятся более 1900 лиц, которые относятся к контактам первого и второго уровня», — рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

В отношении почти 2700 человек двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

 
Теги: Новости
 
 
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«Ситуация на сегодняшний день нами расценивается как полностью контролируемая. В настоящий момент под наблюдением находятся более 1900 лиц, которые относятся к...
 
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