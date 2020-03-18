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«Евровидение» отменили из-за коронавируса

18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Фото Global Look Press

Международный конкурс песни «Евровидение-2020» отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте конкурса.

«С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести «Евровидение». Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничениями, введенные правительствами стран-вещателей и властями Нидерландов, вынудили Европейский вещательный союз (EBU) принять трудное решение отказаться от проведения конкурса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Евровидение» может быть организовано в Роттердаме в 2021 году.

65-й конкурс песни «Евровидение» в этом году должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

БелТА

 
 
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Фото Global Look Press Международный конкурс песни «Евровидение-2020» отменен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте конкурса. «С глубоким сожалением...
 
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