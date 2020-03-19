Почти две тысячи большегрузов стоят в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти две тысячи фур скопились на выезде из Беларуси в страны еврозоны. Польша, Литва и Латвия приняли решение о введении карантина и закрытии внешних границ для перемещения иностранных граждан. Но запрета для проезда большегрузов нет. Сейчас грузовики усиленно досматривают, многих ставят на карантин. Подробнее о ситуации – корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Белорусская территория, пункт пропуска «Козловичи». К таким очередям здесь успели привыкнуть как пограничники с таможенниками, так и дальнобойщики. Все началось с воскресенья, когда Польша заявила: из-за коронавируса закрывает границу. Заложниками ситуации стали тысячи водителей фур. Легковым машинам и вовсе въезд закрыт.

Эти грузовые автомобили направляются в сторону польского пункта пропуска «Кукурыки», одного из немногих, который сейчас работает в белорусском приграничье, польская сторона тщательно досматривает грузовики, обследует и водителей. Они заполняют анкеты, многих ставят на карантин. Из-за этого польские таможенники и пограничники не справляются с потоком, и образуются такие огромные очереди, которые в буквальном смысле доходят до Бреста.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили: с их стороны все штатно. Очередей нет. Свободно в страну могут проезжать все виды транспорта. Границу Беларусь ведь не закрывала ни для кого.

Дальнобойщик Борис оформляет таможенные документы на сложное буровое оборудование. Везет его в Россию из Италии. Там сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом. Даже купить продукты в магазине – проблема.

«В магазин по человек 5-6 запускают, на входе дезинфекция. Перчатки, маски, на фирме на загрузке в масках надо быть, и дороги опустели – только грузовики ходят», – сказал дальнобойщик из России Борис Березин.

Водителей из неблагоприятных по коронавирусу регионов теперь дополнительно досматривают и белорусские медики. Прямо на границе. Заполнить анкету, измерить температуру. При подозрении отведут в лабораторию. Возьмут анализы.

«Пока мазки берем у водителей, прибывших из Италии, но планируем добавить пять стран – Чехия, Испания, Франция, Германия, Польша», – заявил помощник врача-эпидемиолога пункта пропуска «Козловичи» Олег Корделюк.

Но самое главное, отмечают врачи, не поддаваться панике. А соблюдать элементарные правила. Мыть руки и следить за самочувствием. Транспортным компаниям же рекомендовано перенести доставки грузов, если это возможно. Чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию на выезде из страны.



В Беларуси, по данным Минздрава, девять пациентов имеют клинические признаки коронавируса, т.е. по сути являются больными. Также на контроле находятся 37 человек с положительными лабораторными тестами.