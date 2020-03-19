ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Италии установлен рекорд по смертям от коронавируса. Самое главное о пандемии к 19 марта

19.03.2020 09:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К 19 марта в Италии – самом мощном очаге пандемии в Европе – за минувшие сутки из-за коронавируса умерли 475 человек. Это – рекордное значение для страны. С начала распространения вируса в Италии заболели 35713 человек, погибли 2978 человек, 4025 человек излечились.

В Китае же за прошедшие 24 часа впервые не выявили ни одного случая локальной передачи коронавируса. В провинции Хубэй и городе Ухань, где и началась эпидемия, за день ни одного случая заражения. Всего в материковом Китае коронавирус подтвердили у 34 человек – во всех случаях заболели люди, прибывшие в страну из-за рубежа. За день не стало восемь человек, из них шестеро – в городе Ухань.

В целом в Китае с начала эпидемии коронавирус нашли у 80928 человек, из них 70420 человек выздоровели, умерли 3245 человек.

Всего в мире коронавирус есть у почти 219 тысяч человек, выздоровели 84114 человек, скончались 8810 человек.

  • В Беларуси, по вчерашним запутанным данным Минздрава, 52 эпизода COVID-19. Клинические признаки болезни наблюдаются у девяти человек, один из них находится в реанимации. Из общего количества зараженных шесть уже здоровы, из больниц их отпустили по домам.

Мы обновляем материал.

Читайте по теме: Эпидемия может продлиться год-полтора. Что с нами всеми будет? Главные вопросы о будущем коронавируса

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 19 марта в Италии – самом мощном очаге пандемии в Европе – за минувшие сутки из-за коронавируса умерли 475 человек. Это – рекордное значение для страны. С начала...
 
Новости дня
Новости
 
Правила поведения граждан, находящихся на самоизоляции на дому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика