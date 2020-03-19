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В Италии установлен рекорд по смертям от коронавируса. Самое главное о пандемии к 19 марта
19.03.2020 09:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 19 марта в Италии – самом мощном очаге пандемии в Европе – за минувшие сутки из-за коронавируса
В Китае же за прошедшие 24 часа впервые
В целом в Китае с начала эпидемии коронавирус нашли у 80928 человек, из них 70420 человек выздоровели, умерли 3245 человек.
Всего в мире коронавирус есть у почти 219 тысяч человек,
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