В Италии установлен рекорд по смертям от коронавируса. Самое главное о пандемии к 19 марта

Источник материала: KYKY

К 19 марта в Италии – самом мощном очаге пандемии в Европе – за минувшие сутки из-за коронавируса умерли 475 человек. Это – рекордное значение для страны. С начала распространения вируса в Италии заболели 35713 человек, погибли 2978 человек, 4025 человек излечились.

В Китае же за прошедшие 24 часа впервые не выявили ни одного случая локальной передачи коронавируса. В провинции Хубэй и городе Ухань, где и началась эпидемия, за день ни одного случая заражения. Всего в материковом Китае коронавирус подтвердили у 34 человек – во всех случаях заболели люди, прибывшие в страну из-за рубежа. За день не стало восемь человек, из них шестеро – в городе Ухань.

В целом в Китае с начала эпидемии коронавирус нашли у 80928 человек, из них 70420 человек выздоровели, умерли 3245 человек.

Всего в мире коронавирус есть у почти 219 тысяч человек, выздоровели 84114 человек, скончались 8810 человек.

В Беларуси, по вчерашним запутанным данным Минздрава , 52 эпизода COVID-19. Клинические признаки болезни наблюдаются у девяти человек, один из них находится в реанимации. Из общего количества зараженных шесть уже здоровы, из больниц их отпустили по домам.

Мы обновляем материал.