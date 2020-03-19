«Убытки будут огромные, жить не на что». ИП — о ввозе товара при закрытых границах

FINANCE.TUT.BY спросил у мелких предпринимателей, как у них сейчас обстоят дела с закупками и какой помощи они ждут от государства. спросил у мелких предпринимателей, как у них сейчас обстоят дела с закупками и какой помощи они ждут от государства.





«Если торговать белорусским, каждый будет продавать одно и то же»

Предприниматель из Гомеля Наталья Дасько уже много лет занимается продажей обуви и сумок. Говорит, что в этом году сама за товаром съездить не смогла, да и заказать у поставщиков через интернет возможности не было.





— Товар у меня в основном из Китая и Турции. Обычно я за ним либо сама езжу, либо заказываю через интернет на фабриках. Но в этом году из-за пандемии коронавируса за ним никто не поехал. Доставить товар нам тоже невозможно, потому что грузоперевозки из Китая запрещены, — рассказывает Наталья. — В итоге я и весеннюю коллекцию не заказала, и летнюю. Не знаю, каким товаром открывать сезон. У меня и зимнего ассортимента не осталось.





Предприниматель говорит, что у продавцов настроение очень пессимистичное. Продажи сейчас очень низкие, никто ничего не покупает, а аренда в торговых центрах Гомеля, по ее словам, бешеная.





— В некоторых, даже в дальних уголках, по 60 евро за метр, — продолжает Наталья. — Некоторые ИП сейчас готовы закрыться. Но и это сделать тоже не могут. У моей знакомой продаж нет, платить зарплату людям нечем, аренду тоже, товара нет. Но арендодателя о закрытии нужно уведомить за 2 месяца до закрытия. А как это сделать, если она уже банкрот? И это не единичный случай.





Как рассказывает предприниматель, товара белорусского производства, которым можно было бы торговать как альтернативой, она не видит.





— Переходить на белорусское не вариант. Каждый предприниматель сейчас выживает только за счет того, что он держится на своей товарной нише, которую он отработал десятилетиями. Как только он из этой ниши выходит — можно считать, что он банкрот, потому что не может конкурировать. То есть мы еще живем за счет того, что у нас ассортимент не такой, как везде. А если торговать белорусским, каждый будет продавать одно и то же. Вся страна не может продавать один и тот же товар, — поясняет ИП. — Хотелось бы, чтобы на время пандемии государство поддержало нас, как это происходит во всем мире. Во-первых, чтобы по аренде нам всем сделали каникулы, потому что основные наши расходы — это именно она. Во-вторых, нам бы помогли льготы по налогам и взносам в ФСЗН.





«Нужно доставать сезонный товар, который не продали раньше»

Ирина Яскевич, которая еще недавно была предпринимателем мелкорозничной торговли, но ушла в сферу услуг, говорит, что коронавирус застал ипэшников врасплох.





— Я сама ушла из торговли, но продолжаю общаться с теми, с кем раньше работала. На сегодня вопрос с поставкой товаров предпринимателями остается открытым. Многие постарались и завезли товар еще до того, как границы начали закрывать, — к 8 марта. Думаю, какое-то время они продержатся. Но ведь трудности у предпринимателей начались гораздо раньше.





По словам Ирины, остро стоит вопрос с крупными сетями магазинов дешевых товаров из средней Азии, которые активно выходят на рынок. Торговля сейчас никакая. Сезона зимнего не было. «Воевали с документами — как оформлять накладные, грозила маркировка обуви. Но сейчас это ушло на второй план. Теперь вопрос с завозом товара. Так что у предпринимателей засада по всем направлениям».





— Если еще грузовым транспортом товары среднему и крупному бизнесу сейчас можно поставить, то как быть мелким предпринимателям, которые завозят товар сами, пока никто не знает. Нужно доставать сезонный товар, который не продали раньше, — говорит Ирина Яскевич.





«Если торговые центры закроют хотя бы на месяц, это по нам очень сильно ударит»

Предприниматель из Витебска Галина торгует галантереей и мужской одеждой. За товаром она ездила на автобусе через турфирму и теперь, соответственно, осталась без пополнения ассортимента.





— Думаю, в ситуации, в которой оказался весь мир, скоро и у нас закроют рынки, торговые центры. Поэтому товар нам, может, и не понадобится, — говорит предприниматель. — Сейчас у меня есть небольшой запас товара, может, две недели протяну. Но сейчас потеплеет, люди начнут переодеваться. Те же сумки нужны светлые, а у меня темные. Одежда тоже нужна полегче.





Галина говорит, что на закупки она в последний раз ездила в начале месяца. Когда хорошая торговля, она ездит на закупку раз в две недели. Когда похуже, то раз в месяц.





— Может, надо подумать о том, чтобы перейти на заказ товара онлайн. Но из наших пока никто не перешел, — рассказывает предприниматель. — Сейчас людей на рынках мало, но все равно есть. Конечно, прежде всего — здоровье, но если торговые центры и рынки закроют хотя бы на месяц, это по нам очень сильно ударит, убытки будут огромные, жить не на что.









«Если сейчас государство не создаст механизм поддержки ИП, они разорятся за 2−3 месяца»

Анатолий Змитрович, директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства, считает, что недостаток товара очень сильно ударит по мелким продавцам, они просто разорятся.





— Недостаток товара не повлияет на работу крупных фирм. А ИП, если сейчас государство не создаст механизм их поддержки, просто разорятся за 2−3 месяца, — говорит Анатолий Змитрович. — Во-первых, посмотрите какая была зима. Предприниматели все вложили в зимний товар, но потому что было тепло, его не раскупили — ни куртки, ни обувь, ни шубы. Практически на последних резервах они хотят закупить весенний товар, чтобы как-то компенсировать потери, как-то оплачивать аренду, НДС, ФСЗН, налоги. То есть прибыли у них и так не было бы.





Он говорит, что если государство сейчас не примет меры и не остановит работу торговых центров и рынков, "малый бизнес ждет разорение, потери будут у всех". «Поставки товара власть не организует. Некоторые раньше перешли на онлайн-заказ товара. Но это оказалось очень большой проблемой с документами. Как решить вопросы с неправильной комплектацией заказов, как быть с возвратом товара, есть проблемы с возвратом документов, которые неправильно оформлены», — говорит Анатолий Змитрович.





— Сейчас важнее здоровье людей. По Италии и Испании мы видим, что потери могут быть, в том числе — и людские. Но если говорить о предпринимателях, то сейчас в первую очередь нужно создать рабочую группу на уровне правительства по выработке мер их поддержки. Предложения должны идти от всех: и от крупных фирм, и от мелких ИП, в том числе и от регионов, как сделать так, чтобы минимизировать потери бизнеса, — считает Анатолий Змитрович.