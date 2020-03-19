Католики Беларуси планируют провести межрелигиозную молитву за избавление от коронавируса

"В субботу 21 марта в храме святого Симеона и святой Елены (Красный костел) в Минске пройдет межрелигиозная молитва об освобождении от коронавируса", - говорится в сообщении на сайте РКЦ.





Там отмечено, что принять участие в богослужении приглашены представители Белорусской православной церкви, лютеранской общины, других христианских деноминаций, а также иудеи и мусульмане.





"Во время молитвы верующие пройдут в процессии вокруг Красного костела с зажженными свечами и с иконой святого Роха - особого покровителя и спасителя от заразных болезней и эпидемий", - добавили в РКЦ.





В настоящее время в Беларуси зафиксировано 36 случаев заражения новым коронавирусом.