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Католики Беларуси планируют провести межрелигиозную молитву за избавление от коронавируса

19.03.2020 09:01 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Римско-католическая церковь в Беларуси планирует провести в ближайшую субботу 21 марта межрелигиозную молитву за избавление от коронавируса, говорится в сообщении РКЦ.

"В субботу 21 марта в храме святого Симеона и святой Елены (Красный костел) в Минске пройдет межрелигиозная молитва об освобождении от коронавируса", - говорится в сообщении на сайте РКЦ.

Там отмечено, что принять участие в богослужении приглашены представители Белорусской православной церкви, лютеранской общины, других христианских деноминаций, а также иудеи и мусульмане.

"Во время молитвы верующие пройдут в процессии вокруг Красного костела с зажженными свечами и с иконой святого Роха - особого покровителя и спасителя от заразных болезней и эпидемий", - добавили в РКЦ.

В настоящее время в Беларуси зафиксировано 36 случаев заражения новым коронавирусом.
 
Теги: Минск
 
 
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Римско-католическая церковь в Беларуси планирует провести в ближайшую субботу 21 марта межрелигиозную молитву за избавление от коронавируса, говорится в...
 
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