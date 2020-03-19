О проводимых мероприятиях и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19

Источник материала: Асiповiцкi край

В Республике Беларусь реализуется комплекс профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения инфекции.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в мире по коронавирусной инфекции в пунктах пропуска на государственной границе Республики Беларусь проводится усиленный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. Организован забор материала для лабораторного обследования граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. За такими лицами по месту жительства устанавливается медицинское наблюдение.

Работа санитарно-эпидемиологической службы, службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения осуществляется в режиме повышенной готовности. Отработан алгоритм действий медицинских и других работников при подозрении на заболевание. Обеспечена готовность организаций здравоохранения к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Приняты все необходимые меры по обеспечению своевременной лабораторной диагностики при выявлении лиц с подозрением на заболевание. Организована круглосуточная работа диагностической лаборатории на базе ГУ «РНПЦЭиМ» и ГУ «РЦГЭиОЗ». Обследование проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. В нашем районе забор материала для лабораторного обследования организован в инфекционном отделении ЦРБ (круглосуточно).

Приняты меры по организации усиленного дезинфекционного режима на пассажирских терминалах (автостанции, железнодорожном вокзале), транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров. В залах ожидания в автостанции и железнодорожном вокзале по пути следования потока пассажиров размещены дозаторы для антисептиков.

Обеспечивается проведение мероприятий по усиленному дезинфекционному режиму на объектах торговли и общественного питания, в гостиницах и иных местах размещения (проживания), объектах, оказывающих бытовые услуги, в пунктах питания придорожного сервиса, на АЗС, в отделениях банков.

Меры профилактики коронавирусной инфекции

Министерством здравоохранения рекомендовано гражданам воздержаться от поездок в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, а всем лицам, прибывшим из таких стран, настоятельно рекомендуется обратиться в организацию здравоохранения и информировать о месте и сроках пребывания за границей, времени прибытия на территорию Республики Беларусь для организации медицинского наблюдения. При ухудшении самочувствия (повышении температуры тела, появления кашля, одышки, общего недомогания) немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103.

В целях профилактики коронавирусной инфекции, в том числе на срок амбулаторного медицинского наблюдения, рекомендуется:

ограничить (минимизировать) круг общения;

воздержаться от посещения массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей (например, торговые центры, кинотеатры); пожилым людям и людям, страдающим от хронических заболеваний или иммунодефицита, не выходить из дома кроме случаев крайней необходимости и избегать людных мест;

соблюдать гигиену рук (использовать мыло или антисептические средства);

избегать контакта рук с лицом, в том числе со слизистыми рта, носа, глаз;

соблюдать «респираторный этикет» при чихании или кашле («в локоть»);

проветривать и проводить регулярную влажную уборку помещений.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции оперативная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в Могилевской области организована работа «горячей линии»:

на базе УЗ «Могилевская станция скорой медицинской помощи» по номеру телефона 8(0222) 635360 (круглосуточно);

на базе УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по номеру телефона 8 (0222) 331868 (понедельник – пятница с 8.00 до 18.00).

Также Вы можете задать интересующие Вас вопросы по данной тематике по тел УЗ «Осиповичский райЦГЭ» 26522.