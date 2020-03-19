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В Москве умерла женщина с коронавирусом
19.03.2020 15:19 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это первый случай смерти человека с вирусом в России.
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Женщина была госпитализирована 13 марта, позже по просьбе родственников была переведена на лечение в частную клинику. Пациентке был поставлен диагноз коронавирус – она была направлена в инфекционную больницу, где ее положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.
Близкие родственники женщины находятся под наблюдением врачей – тяжелых симптомов коронавируса у контактов первого уровня нет.
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Новости России. В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это первый случай смерти человека с вирусом в России.
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