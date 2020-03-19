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В Москве умерла женщина с коронавирусом

19.03.2020 15:19 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это первый случай смерти человека с вирусом в России.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, женщине было 79 лет. Причиной смерти стали хронические заболевания, среди которых сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни. 

Женщина была госпитализирована 13 марта, позже по просьбе родственников была переведена на лечение в частную клинику. Пациентке был поставлен диагноз коронавирус – она была направлена в инфекционную больницу, где ее положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.  

Близкие родственники женщины находятся под наблюдением врачей – тяжелых симптомов коронавируса у контактов первого уровня нет.   

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Новости России. В Москве умерла пациентка с коронавирусом. Это первый случай смерти человека с вирусом в России.  
 
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