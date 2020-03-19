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Twitter будет удалять фейковые новости о коронавирусе

19.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Twitter будет удалять фейковые новости о коронавирусе

Руководство компании Twitter заявило, что из соцсети будут удаляться фейковые публикации, которые могут подвергнуть людей риску заражения коронавирусом.

В категорию фейковых отнесены посты о методах лечения, отрицание экспертных указаний по борьбе с Covid-19 и другие неподобающие сведения. В частности, заявления о неэффективности самоизоляции и заверения о том, что коронавируса не существует. Естественно, в бан попадут и любые расистские высказывания пользователей, связанные с эпидемией коронавируса.

Удалят даже шуточные посты, в которых даются советы по лечению коронавируса, если они будут представлять опасность для здоровья и жизни. Ранее о начале борьбы с дезинформацией о коронавирусе заявили интернет-гиганты Google, Microsoft, Facebook, YouTube, LinkedIn и Reddit.

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Руководство компании Twitter заявило, что из соцсети будут удаляться фейковые публикации, которые могут подвергнуть людей риску заражения коронавирусом. В категорию...
 
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