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Министр здравоохранения Беларуси: «Давайте избегать ненужных контактов»
19.03.2020 20:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ради того, чтобы сохранить белорусов в уважаемом возрасте, Министерство здравоохранения даже от рецептов готово отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тот же корвалол можно будет получить с доставкой на дом. Вот это действительно рецепт профилактики коронавируса.
В Минздраве подошли к этому серьезно, а министр вызвался лично объяснить журналистам, как это будет работать.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
COVID-19, с одной стороны, заставил врачей мобилизоваться, а с другой – научил всех нас ответственности.
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Новости Беларуси. Ради того, чтобы сохранить белорусов в уважаемом возрасте, Министерство здравоохранения даже от рецептов готово отказаться, сообщили в...
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