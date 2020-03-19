«Белавиа» приостанавливает полеты в Грузию

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» приостановит выполнение полетов еще в два города — Тбилиси и Батуми. Грузия пополнила список тех стран, в которые авиакомпания временно отменила рейсы. Это происходит из-за ситуации с коронавирусом: страны закрывают границы и прекращают авиасообщение. Объявление о приостановке полетов появилось на странице «Белавиа» в Facebook .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Национальный авиаперевозчик отменяет рейсы в Тбилиси:

В2 735−736 с 23 по 28 марта;

В2 741−742 с 20 по 28 марта

А также в Батуми:

B2 737 с 20 по 28 марта;

B2 738 с 21 по 29 марта.

Обновления об отмене рейсов в связи с эпидемией коронавируса можно проверять тут .

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — отмечают в «Белавиа».