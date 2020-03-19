|
«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников
19.03.2020 21:33 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Карту стоянок для водителей-международников составили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Схему разработали исключительно для перевозчиков – нерезидентов нашей страны.
Такие меры необходимы для предотвращения завоза и распространения коронавируса. Обязанность информировать иностранцев и контролировать выполнение ими данных рекомендаций возложена на транспортную инспекцию.
Анастасия Бут, корреспондент:
Касается это исключительно нерезидентов Беларуси, то есть тех перевозчиков, которые следуют в нашу страну или через нее на машинах с иностранными номерами. Чтобы разглядеть номера, транспортная инспекция даже вооружилась биноклями.
Виктор Гончаров, начальник филиала Транспортной инспекции по Витебской области Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Делается это для того, чтобы ограничить общение перевозчиков с гражданами нашей страны, а заодно сократить время пребывания водителей-международников в Беларуси. В идеале – успеть проехать страну в течение суток.
Кто его знает, какой водитель, с какой страны едет, где и с кем он общался. Поэтому, я считаю, в принципе это хорошо.
Дозатор локтевой на таможне, чтобы руки помыть. Это хорошо.
– Стоянка мне нужна в Борисовском, у меня времени хватает до Борисовского. Там большая стоянка, кафе хорошее, душ и все остальное.
Рейдовые группы объезжают и все ближайшие автостоянки. Сейчас эти места в списке нежелательных.
Данная стоянка не находится в данном списке. Я вам дам карту, на каких стоянках можно стоять. Поэтому мы настоятельно вам рекомендуем сменить место стоянки.
Понимают важность принятого решения и владельцы частного бизнеса. Хозяин крупного придорожного сервиса Дмитрий Карась готов и сам соблюдать любые условия, чтобы его стоянку включили в перечень рекомендованных пунктов отдыха. К слову, не денег ради. Комфортный транзит и безопасная дорога, признается бизнесмен, сейчас для каждого водителя – лучшая профилактика.
Дмитрий Карась, владелец придорожного сервиса:
Анастасия Бут, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Кто его знает, с какой страны едет и с кем он общался». В Беларуси составили карту стоянок для водителей-международников
Новости Беларуси. Карту стоянок для водителей-международников составили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Схему разработали исключительно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)