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Коронавирус в Беларуси: последние новости на 19 марта
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
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19 марта Минздрав не сообщал о новых случаях, зато стало известно, что несколько пациентов уже выписаны из минской инфекционной больницы. Еще 11 тоже
Как выяснилось, все время 17 случаев –
В стране карантин по-прежнему не вводили, занятия к школах и университетах не отменяли. Но и в этом отношении есть некоторые новости и предложения.
19 марта Александр Лукашенко
Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская добавила, что пожилым людям нужно обеспечить доставку пенсии, продуктов, лекарств и т.д. Работники, которые будут заниматься этим, должны носить маски – это поможет защитить пенсионеров. Механизм получения рецептов на лекарства через интернет будет представлен на сайте Минздрава.
Чтобы разгрузить общественный транспорт и развести потоки рабочих и студентов, Александр Лукашенко предложил сместить время занятий в вузах.
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