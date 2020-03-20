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Коронавирус в Беларуси: последние новости на 19 марта

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Коронавирус в Беларуси: последние новости на 19 марта- Ситуация с коронавирусом в Беларуси оценивается как контролируемая, – информирует пресс-служба Министерства здравоохранения. По последним данным, опубликованным 18 марта, в стране зафиксирован 51 случай заражения COVID-2019.

19 марта Минздрав не сообщал о новых случаях, зато стало известно, что несколько пациентов уже выписаны из минской инфекционной больницы. Еще 11 тоже готовятся к выписке – они получили первый отрицательный тест на коронавирус.

Как выяснилось, все время 17 случаев – завозные. Последние 4 человека попали в Беларусь из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга. Признаки заболевания у них обнаружили в санитарно-карантинных пунктах. Остальные случаи коронавирусной инфекции сумели определить путем изоляции контактов первого уровня – людей, которые непосредственно контактировали с зараженным.

В стране карантин по-прежнему не вводили, занятия к школах и университетах не отменяли. Но и в этом отношении есть некоторые новости и предложения.

19 марта Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации. Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов заявил, что для белорусских медиков очень важен опыт медиков из Китая. Они уже преодолели пик роста заболевания и делятся знаниями по телекоммуникационной связи. Также Карпов отметил, что сейчас нужно проявлять внимание к престарелым людям. Особенно тем, кто имеет дополнительные заболевания. «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке», – резюмирует доктор.

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская добавила, что пожилым людям нужно обеспечить доставку пенсии, продуктов, лекарств и т.д. Работники, которые будут заниматься этим, должны носить маски – это поможет защитить пенсионеров. Механизм получения рецептов на лекарства через интернет будет представлен на сайте Минздрава.

Чтобы разгрузить общественный транспорт и развести потоки рабочих и студентов, Александр Лукашенко предложил сместить время занятий в вузах.

 
 
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- Ситуация с коронавирусом в Беларуси оценивается как контролируемая, – информирует пресс-служба Министерства здравоохранения. По последним данным,...
 
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