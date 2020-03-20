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РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОГО КОРОНАВИРУСА

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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  1. Пожилой человек может заразиться двумя способами: во-первых, через контакт с зараженным, во-вторых – через поверхности вроде дверных ручек и поручней, на которых остался вирус. Таким образом, не пользуйтесь  общественным транспортом и не ходите на рынки.

 

  1. Мойте руки! Используйте мыло или антисептик для рук (идеально – и то, и другое) каждый раз после прихода с улицы, перед едой, после уборной и при другой необходимости. Не экономьте на чистоте. Попросите того, кто Вам помогает, купить и принести Вам мыло в достаточном количестве. Поместите правила мытья и обработки рук в ванной комнате на видном месте, неукоснительно соблюдайте их.

 

  1. Оставайтесь дома! Если Вам необходимы продукты или средства первой необходимости, попросите того, кто Вам помогает, их приобрести и доставить Вам на дом. В случае необходимости выйти из дома (выгулять домашнего питомца, вынести мусор и др.) избегайте общения, по возвращению соблюдайте гигиенические правила. Если Вы кашляете или чихаете, носите маску.

 

  1. Ограничьте ЛИЧНЫЕ контакты, но не прекращайте общение. Общайтесь с родственниками, друзьями, знакомыми и соседями дистанционно: по телефону или интернету.

 

  1. Если у Вас возникла необходимость обратиться к врачу, НЕ ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ, а приглашайте медицинского работника на дом. В экстренных случаях вызывайте скорую помощь.

 

  1. Оставаясь дома, займитесь приятной деятельностью: читайте книги, рисуйте, вяжите, разгадывайте кроссворды и головоломки и др. Попросите того, кто Вам помогает, купить все необходимое для проведения досуга.

Важно сделать все возможное, чтобы предотвратить беспрепятственное распространение коронавируса.

 Сохраняйте спокойствие!

ПРАВИЛА МЫТЬЯ РУК 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОГО КОРОНАВИРУСА

Мойте руки не менее 20 секунд

 каждый раз после прихода с улицы, перед едой, после уборной и так далее.


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Пожилой человек может заразиться двумя способами: во-первых, через контакт с зараженным, во-вторых – через поверхности вроде дверных ручек и поручней,
 
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