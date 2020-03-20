Лукашенко посетил предприятие «Адани», выпускающее медтехнику и системы безопасности

Источник материала: Асiповiцкi край

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв на «Адани», Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался, откуда произошло название предприятия. Ему рассказали, что ADANI — это аббревиатура ADvanced ANalytical Instruments (новые аналитические приборы). В начале своего пути (компания была создана в 1991 году) предприятие занималось разработкой ядерно-физических приборов для решения прикладных задач.





Об основных принципах работы предприятий

«Что вы нового придумали?» — спросил Президент у основателя и гендиректора «Адани» Владимира Линева.

Бизнесмен рассказал главе государстве, какие направления осваивают на предприятии, а также о модельном ряде оборудования. По его словам, более 85% продукции идет на экспорт.

Александр Лукашенко также поинтересовался динамикой финансовых показателей. Руководитель «Адани» ответил, что цифры продолжают расти.

Глава государства ознакомился с организацией работы на предприятии, особенностями производства. Президент посетил центр исследований, лаборатории, опытное производство и сборочный участок.

«Адани» — высокотехнологичное предприятие полного инновационного цикла (разработка, производство, сервис). Оно ориентировано на разработку технологий в области цифровой визуализации медицинского рентгеновского изображения, систем рентгеновского досмотра и неразрушающего контроля.

Факты об «Адани»

С 2010 года «Адани» является резидентом свободной экономической зоны «Минск». За прошедшие годы здесь создано 545 рабочих мест, вложено инвестиций на сумму $38,6 млн, в том числе в основной капитал — $25,6 млн.

«Адани» поставляет продукцию в 86 стран. Это научные аналитические приборы, медицинское рентгендиагностическое оборудование, досмотровое рентгеновское оборудование, сканеры человека в полный рост, багажные и транспортные сканеры. В прошлом году экспортировано товаров почти на $40 млн. Средняя зарплата персонала, занятого в производстве, превысила Br2,5 тыс. (по итогам 2019 года).

В СЭЗ «Минск» в 2010 году также было зарегистрировано ЗАО «Адани Технолоджис». Оно занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. Для этого здесь построен центр стратегических инноваций и технологий. В 2010-2019 годах на предприятии создано 136 рабочих мест, привлечено инвестиций в основной капитал на 10,2 млн евро.-0-

О локомотивах в бизнесе и финансовом кризисе

После посещения предприятия, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Компания «Адани», по мнению Президента, является образцом для многих других предприятий. «Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции — увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем?» — охарактеризовал предприятие глава государства.

Он назвал компанию локомотивом инновационной продукции. «Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие», — сказал Президент.

Поинтересовались у Александра Лукашенко и его мнением касательно развития финансово-экономической ситуации в мире. Глава государства был краток: «Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место».

О ситуации с коронавирусом

Не обошли журналисты стороной и тему коронавируса. Недавно стало известно, что, несмотря на опасную ситуацию, за последние дни около 10 тыс. белорусов уехало отдыхать за рубеж. Александр Лукашенко заявил, что не понимает такие поступки. «А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать», — констатировал он. Тем не менее Президентом поставлена задача помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину.

«Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают», — сказал Александр Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры.

Об аномально теплой зиме

В конце встречи с Президентом, журналист спросили у него, как аномально теплая зима и в целом изменения климата отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам. Александр Лукашенко заявил, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной.

«То есть, пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная», — резюмировал глава государства.

Источник: БЕЛТА