Citigroup спрогнозировал нефть по $5 и по $17

Из двух десятков нефтетрейдеров 18 считают, что Brent легко пробьет вниз уровень $20, а WTI будет дешевле на $3–5.





Goldman Sachs закладывает в базовый прогноз среднюю цену на нефть в $20 во втором квартале, Citigroup — по $17, аналитики Energy Aspects ожидают апрельского минимума на $10.





Тот же Citigroup в «медвежьем» прогнозе ожидает нефть по $5 при отрицательной физической цене в отдельных районах, возникающей из-за расходов на хранение добытой, но невостребованной нефти.





«Падение спроса в топливно-энергетическом комплексе попросту беспрецедентно», — говорится в отчете инвестбанка. Причем аналитики считают ценовую войну России и Саудовской Аравии только следствием эпидемии коронавируса: именно резкое падение спроса сделало осмысленной жесткую борьбу за рыночную долю.





«На рынке “Буря в пустыне”, 11 сентября, Enron, ураган “Катрина” и крах Lehman — одновременно. И так каждое утро», — говорит глава консалтинговой Schork Group Стивен Шорк.