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Белорусская песня «Да вiдна» не прозвучит на «Евровидении-2021»

21.03.2020 12:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На «Евровидении-2021» нужно будет представить новые песни, композиции этого года не подойдут. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует сайт конкурса.

Согласно правилам этого международного конкурса песни, композиции этого года не могут участвовать в «Евровидении», которое, как ожидается, вернется 2021-м. В то же время страны-участницы вправе самостоятельно решать, отправлять ли на будущий конкурс новых участников, или туда поедут артисты, которые должны были выступить в этом году.

Напомним, «Евровидение-2020» должно было пройти в мае в Роттердаме (Нидерланды), но отменено из-за пандемии коронавируса. Представлять Беларусь на песенном конкурсе выбрали группу VAL.
 
Теги: Минск
 
 
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На «Евровидении-2021» нужно будет представить новые песни, композиции этого года не подойдут. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»,...
 
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