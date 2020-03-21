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Александр Лукашенко прокомментировал слухи о смерти белоруски от коронавируса
21.03.2020 14:57 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировая проблема порождает сегодня не только массовую панику, но и фейки. В интернете появляются материалы с заголовками о смерти белорусов от COVID-19.
Последний случай связан с гибелью женщины в Витебске. Сегодня Президент поручил председателю КГБ разобраться с распространителями фейков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У людей уже выработался иммунитет к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые это делают умышленно?
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Новости Беларуси. 21 марта на совещании во Дворце Независимости обсудили ситуацию с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировая проблема...
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