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Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

21.03.2020 15:23 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы белорусских НПЗ.

Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Во Дворце Независимости глава государства встретился с рабочей группой, которая занимается мониторингом ситуации на углеводородном рынке и принимает меры по загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Руководит ею глава политического штаба Президента Игорь Сергеенко.

Ситуация в отрасли складывается непростая. Цены на газ привязаны к нефти, а ее стоимость снижается. Следовательно, и газ должен дешеветь. Речь на совещании также шла о работе двух НПЗ, в том числе на внешние рынки.

Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я знаю, у вас еженедельные заседания группы. И я поручал руководителю этой группы – главе Администрации, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Такие предложения от россиян поступили три дня назад, и мы договаривались, что сегодня рассмотрим эти предложения. Если в целом, я так понимаю, россияне пошли полностью на наши предложения по поставкам нефти? Главное, что согласие российской стороны на наше предложение уже в конце первого квартала пошло. Не важно, под какими обстоятельствами, по каким причинам. Мы видим ситуацию на нефтяном рынке.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Кроме того, на совещании во Дворце Независимости также обсудили тему коронавируса (подробнее здесь). 

Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Александр Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

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Новости Беларуси. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко...
 
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