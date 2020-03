Беларуский футбол из-за коронавируса начал смотреть весь мир. Ставки растут в разы

Источник материала: KYKY

17 марта ЕС на 30 дней закрыл внешние границы – из-за угрозы быстрого распространения коронавируса. Но многие европейские страны ушли на карантин еще до этого заявления.

Во многих европейских странах карантин очень суровый . Например, в Швейцарии теперь можно собираться компанией не более пяти человек – или штраф. В Польше тоже нарушение карантина можно получить финансовое наказание – от 1 130 до 6 800 евро. В общем, европейцы сидят по домам и ни о каких массовых мероприятиях сейчас в Европе даже разговоры не заводят. И только в Беларуси продолжается праздник. Наши власти решили, что карантин нам не нужен, и хотя Минздрав рекомендовал отказаться от массовых мероприятий, в стране не стали отказываться от чемпионата по футболу.

Ситуация такая: из-за того, что во всех странах Европы, кроме Беларуси и Турции, чемпионаты по футболу отменены из-за коронавируса, количество ставок на беларуский футбол бешено растет. Как заявил представитель букмекерской компании FavBet, по сравнению с мартом прошлого года сумма ставок на беларуский футбол выросла на 66 процентов, количество ставок на 30 процентов.

Рост ставок на наш футбол не отрицают и другие букмекерские конторы. Например, прямо сейчас топ-популярных ставок на Parimatch выглядит так:

Букмекеры добавляют в рекомендации беларуские клубы, на которые можно поставить сегодня и завтра. Вот, что происходит на сайте 1XBet:

Беларуский футбол еще никогда не был так популярен и интересен людям, как сейчас. Например, раньше российские спортивные журналисты раньше откровенно иронизировали про уровень беларуского спорта, а пару дней назад «Матч ТВ» купил права на трансляцию беларуского чемпионата по футболу. Украинский телеканал «Sport 1» тоже купил права на трансляцию и планирует показать весь сезон беларуского чемпионата.

«Белорусская лига – это рай, посланный с небес!»

Что интересно, не только украинцы и россияне следят за беларуским чемпионатом по футболу. Иностранцы тоже подсели на игры «БАТЭ», «Шахтера» и других.

Next up from the heaven sent paradise that is the Belarus PL! Some betting sites have the games live too here in the UK (mainly as it's the only football on).... https://t.co/oN8CtdS43N — Gandermonium (@Gandermonium) March 19, 2020

The Belarus league started off with a shock result today - Bate Borisov suffered a surprising 3-1 defeat against BGU Minsk. — kop (@Kop202) March 19, 2020

The Belarusian Premier League is back! Where else would you see this sort of entertainment... pic.twitter.com/VbWNnHN0vM — Seb Sternik (@seb_sternik) March 19, 2020

Watching my (new) favourite Belarusian Premier League team Torpedo Zhodino from self isolation. Footbaaaaaalll. @smivadee @FotMob pic.twitter.com/nywMKT3bFa — Zach Saunders (@zsaunders_iw) March 19, 2020

Today I should have been heading to Spurs v West Ham, instead I’ll be looking for a stream as Dynamo Brest take on Smolevichy pic.twitter.com/7wCloXJcBq — Smiv (@smivadee) March 20, 2020