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Беларуский футбол из-за коронавируса начал смотреть весь мир. Ставки растут в разы

21.03.2020 16:44 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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17 марта ЕС на 30 дней закрыл внешние границы – из-за угрозы быстрого распространения коронавируса. Но многие европейские страны ушли на карантин еще до этого заявления. 

Во многих европейских странах карантин очень суровый. Например, в Швейцарии теперь можно собираться компанией не более пяти человек – или штраф. В Польше тоже нарушение карантина можно получить финансовое наказание – от 1 130 до 6 800 евро. В общем, европейцы сидят по домам и ни о каких массовых мероприятиях сейчас в Европе даже разговоры не заводят. И только в Беларуси продолжается праздник. Наши власти решили, что карантин нам не нужен, и хотя Минздрав рекомендовал отказаться от массовых мероприятий, в стране не стали отказываться от чемпионата по футболу. 

Ситуация такая: из-за того, что во всех странах Европы, кроме Беларуси и Турции, чемпионаты по футболу отменены из-за коронавируса, количество ставок на беларуский футбол бешено растет. Как заявил представитель букмекерской компании FavBet, по сравнению с мартом прошлого года сумма ставок на беларуский футбол выросла на 66 процентов, количество ставок на 30 процентов.

Рост ставок на наш футбол не отрицают и другие букмекерские конторы. Например, прямо сейчас топ-популярных ставок на Parimatch выглядит так: 

Букмекеры добавляют в рекомендации беларуские клубы, на которые можно поставить сегодня и завтра. Вот, что происходит на сайте 1XBet: 

Беларуский футбол еще никогда не был так популярен и интересен людям, как сейчас. Например, раньше российские спортивные журналисты раньше откровенно иронизировали про уровень беларуского спорта, а пару дней назад «Матч ТВ» купил права на трансляцию беларуского чемпионата по футболу. Украинский телеканал «Sport 1» тоже купил права на трансляцию и планирует показать весь сезон беларуского чемпионата. 

«Белорусская лига – это рай, посланный с небес!»

Что интересно, не только украинцы и россияне следят за беларуским чемпионатом по футболу. Иностранцы тоже подсели на игры «БАТЭ», «Шахтера» и других. 

Читайте по теме: У одних – «полный пи***ц», а у других растут продажи. Как беларуские бизнесы справляются с коронавирусом

 
 
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17 марта ЕС на 30 дней закрыл внешние границы – из-за угрозы быстрого распространения коронавируса. Но многие европейские страны ушли на карантин еще до этого...
 
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