Игорь Ковалевич: «Судья сломал игру. Есть разные трактовки правил. Двойные, а у этого судьи тройные стандарты»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич после матча первого тура с «Ислочью» (0:1) высказался на тему судейства в игре, сообщает pressball.by .

В конце первого тайма после второй желтой карточки удаление заработал форвард гродненцев . Матч обслуживала судейская бригада Евгения Наумова.

– Хороший матч. Нам противостояла хорошая команда. План на игру мы по большому счету выполнили. Судья игру сломал и... ни за что оставлять команду вдесятером. Есть разные трактовки правил. Двойные, а у этого судьи тройные стандарты. Ничего не сделаешь.

Не хватило немного на концовку. Не дотерпели. Хотя, когда еще на поле был Кадимян, у нас получались и в меньшинстве хорошие атаки. Но он еще не готов играть 90 минут. Хотели усилить оборону и сняли его с игры, но, может быть, и оборону не усилили, и впереди меньше стало получаться. К ребятам претензий нет. Играя с хорошей командой показали, что могли.

– Минут за 12 до конца вас штаб поднялся с лавки, Кантария подбежал к бровке – было какое-то совещание. Что произошло?

– Надо было усиливать оборону, а была микротравма у Стойковича и мы искали варианты чуть больше зацементировать. Но не получилось. Поэтому советовались, как из этой ситуации выйти с наименьшими потерями, – сказал Ковалевич.

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