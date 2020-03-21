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Кабмин РФ: Россия и Беларусь договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ в полном объеме
21.03.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телефонный разговор Сергея Румаса и Михаила Мишустина состоялся 21 марта. Как
— Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях, — говорится в сообщении.
Мишустин и Румас затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
Премьеры также отметили важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС и отметили, что принятые оперативные решения позволят обеспечить ход работ в соответствии с установленным графиком.
Обсуждались также меры по противодействию коронавирусной инфекции. Румас позитивно оценил решение правительства России обеспечить транзит через территорию РФ граждан Беларуси, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.
— Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия, — отмечает пресс-служба российского правительства.
Ранее о том, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, 21 марта
Отказался разговаривать с журналистами на эту тему и глава «Белнефтехима».
— Мы в очень активной сейчас стадии переговоров по второму кварталу (по поставкам нефти) и в ближайшее время, когда сформируем пакет предложений со всех источников, тогда можно будет говорить об окончательном ценообразовании, — сообщил лишь Андрей Рыбаков.
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- Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь,...
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