Кабмин РФ: Россия и Беларусь договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ в полном объеме

Источник материала: Tut.by

Телефонный разговор Сергея Румаса и Михаила Мишустина состоялся 21 марта. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, премьер-министры Беларуси и России обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции, торгово-экономические отношения и интеграционные вопросы.



Фото: government.ru

— Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях, — говорится в сообщении.

Мишустин и Румас затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Премьеры также отметили важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС и отметили, что принятые оперативные решения позволят обеспечить ход работ в соответствии с установленным графиком.

Обсуждались также меры по противодействию коронавирусной инфекции. Румас позитивно оценил решение правительства России обеспечить транзит через территорию РФ граждан Беларуси, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.

— Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия, — отмечает пресс-служба российского правительства.

Ранее о том, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, 21 марта заявил Александр Лукашенко. О подробностях этих договоренностей пресс-служба президента Беларуси ничего не сообщила.

Отказался разговаривать с журналистами на эту тему и глава «Белнефтехима».

— Мы в очень активной сейчас стадии переговоров по второму кварталу (по поставкам нефти) и в ближайшее время, когда сформируем пакет предложений со всех источников, тогда можно будет говорить об окончательном ценообразовании, — сообщил лишь Андрей Рыбаков.