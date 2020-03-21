ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кабмин РФ: Россия и Беларусь договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ в полном объеме

21.03.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Телефонный разговор Сергея Румаса и Михаила Мишустина состоялся 21 марта. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, премьер-министры Беларуси и России обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции, торгово-экономические отношения и интеграционные вопросы.


Фото: government.ru

— Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях, — говорится в сообщении.

Мишустин и Румас затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Премьеры также отметили важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС и отметили, что принятые оперативные решения позволят обеспечить ход работ в соответствии с установленным графиком.

Обсуждались также меры по противодействию коронавирусной инфекции. Румас позитивно оценил решение правительства России обеспечить транзит через территорию РФ граждан Беларуси, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.

— Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия, — отмечает пресс-служба российского правительства.

Ранее о том, что российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, 21 марта заявил Александр Лукашенко. О подробностях этих договоренностей пресс-служба президента Беларуси ничего не сообщила.

Отказался разговаривать с журналистами на эту тему и глава «Белнефтехима».

—  Мы в очень активной сейчас стадии переговоров по второму кварталу (по поставкам нефти) и в ближайшее время, когда сформируем пакет предложений со всех источников, тогда можно будет говорить об окончательном ценообразовании, — сообщил лишь Андрей Рыбаков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь,...
 
Новости дня
Новости
 
Главврач Столбцовской районной больницы: «Нельзя быть хорошим управленцем, не зная азы медицины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика