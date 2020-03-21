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Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни
21.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ограничительные меры из-за коронавируса не позволяют некоторым белорусам вернуться на родину. Сегодня на совещании с руководителями госорганов Александр Лукашенко потребовал разобраться с ситуацией. COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Возвращение домой для Анастасии Завалей превратилось в настоящее приключение. Вместе с подругой застряла в Таиланде. Лететь на родину должны были транзитом через московский аэропорт Внуково. Но в тот день Россия закрыла границы и для белорусов. С рейса девушек сняли. Сейчас на руках билеты на 22-ое марта, купленные за последние деньги.
Алексей Лещик самоизолировался в собственной квартире. Все потому что 8-е марта отметил с девушкой в Париже. Даже в Лувр удалось сходить. Но романтический подарок закончился карантином. Теперь работа только из дома и короткие вылазки в магазин.
Оставаться дома просят и пенсионеров. Они в группе риска. На днях в одном из подъездов появилась трогательная записка. Девушка предлагает пожилым соседям сходить в магазин или аптеку, если им «страшно или тяжело». Общаться со СМИ из-за скромности не хочет. Жильцы дома идею поддержали.
Сейчас Минздрав Беларуси прорабатывает вопрос доставки лекарств на дом. Если нужен рецепт, врач может его прислать по интернету.
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Сотрудники компаний перешли на удаленную работу, а пенсионерам, не выходящим из дома, помогают волонтеры.
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