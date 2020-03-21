Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ограничительные меры из-за коронавируса не позволяют некоторым белорусам вернуться на родину. Сегодня на совещании с руководителями госорганов Александр Лукашенко потребовал разобраться с ситуацией. COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Возвращение домой для Анастасии Завалей превратилось в настоящее приключение. Вместе с подругой застряла в Таиланде. Лететь на родину должны были транзитом через московский аэропорт Внуково. Но в тот день Россия закрыла границы и для белорусов. С рейса девушек сняли. Сейчас на руках билеты на 22-ое марта, купленные за последние деньги.



«Ситуация не проясняется. Мы создали чат, в нем уже 71 человек. Это белорусы, которые застряли в Таиланде, также это представители турфирм. Мы пока собираем списки белорусов, находящихся здесь», – сказала туристка из Минска Анастасия Завалей.

Алексей Лещик самоизолировался в собственной квартире. Все потому что 8-е марта отметил с девушкой в Париже. Даже в Лувр удалось сходить. Но романтический подарок закончился карантином. Теперь работа только из дома и короткие вылазки в магазин.



«Наша компания сделала все, чтобы мы смогли работать дистанционно. У нас есть ноутбуки, VPN-доступы. Сложно дистанционно работать, приходишь в офис, и ты мотивационно настроен, ходишь на встречи, собрания, обсуждаешь что-то с коллегами. И нет возможности отвлекаться на какие-то домашние дела», – сказал житель Минска Алексей Лыщик.

Оставаться дома просят и пенсионеров. Они в группе риска. На днях в одном из подъездов появилась трогательная записка. Девушка предлагает пожилым соседям сходить в магазин или аптеку, если им «страшно или тяжело». Общаться со СМИ из-за скромности не хочет. Жильцы дома идею поддержали.



«Наш дом очень дружный. А то, что Юля так сделала – это хорошо. Она у нас недавно живет. И так себя проявила, молодец», – сказала жительница Минска Любомира Бондарева.



Позаботиться о пожилых белорусах призывает и благотворительная платформа. На их сайте можно не только скачать готовое объявление о желании помочь. Здесь пошли дальше.



«Приходил дедушка, который жаловался, что закрыт клуб танцев и ему сложно сидеть дома. Теперь мы хотим вместе с мобильными операторами запустить волонтерский телефон доверия – бесплатную линию, на которую бабушки и дедушки смогут позвонить», – сообщила учредитель благотворительной платформы «Имена» Екатерина Синюк.

Сейчас Минздрав Беларуси прорабатывает вопрос доставки лекарств на дом. Если нужен рецепт, врач может его прислать по интернету.