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В Польше введен режим эпидемии. Штраф за нарушение карантина до 7000 долларов

21.03.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польское правительство c 21.03.2020 вводит режим эпидемии в стране, сообщает Radio Białystok.pl. «Мы вводим режим эпидемии», — сказал премьер на брифинге в пятницу в Варшаве. Ранее в Польше действовал режим эпидемиологической опасности.

В Польше введен режим эпидемии. Штраф за нарушение карантина до 7000 долларов

«Мы решили приостановить занятия до Пасхи. Это трудное решение, но важное и необходимое, чтобы коронавирус не распространился повсеместно», — заявил глава правительства на пресс-конференции в пятницу вечером в Варшаве. (согласно календарю на 2019-2020 учебный год, каникулы по случаю Пасхи приходятся с 9 по 14 апреля.)

«Следующие, 2-3 недели до Пасхи должны быть неделями полной коллективной дисциплины. Таким образом, мы защитим друг друга, и такая изоляция очень помогает», — заявил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В Польше введен режим эпидемии. Штраф за нарушение карантина до 7000 долларов

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что соблюдение карантинных правил является основополагающим. По его словам, сегодня китайцы или тайваньцы могут вернуться к работе, потому что они очень строго соблюдали правила карантина. «Мы также вводим повышенные штрафы от 5000 до 30 000 злотых, но мы также вводим механизмы, позволяющие отслеживать, находится ли конкретный человек дома по объявленному им адресу», — сказал глава правительства. По его словам, цена за нарушение карантина может стоить чьей-то жизни. «Поэтому мы должны очень серьезно относиться к этому вопросу», — сказал он.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский отметил:
«Это, очевидно, трудное решение — объявить о состоянии эпидемии в стране, но я думаю, что нынешняя ситуация, когда мы видим темпы распространения коронавируса в таких странах, как Франция, Германия, Испания, Италия. Смотрим на количество людей, которые умирают каждый день. Я думаю, что эти трудные решения, эти важные и чрезвычайно ответственные действия всех поляков, действительно спасут чью-то жизнь», — сказал Шумовский на пресс-конференции.

По данным Министерства здравоохранения 21 марта число людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Польше, увеличилось до 452. В результате COVID-19 пять пациентов умерли.

 
 
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  Польское правительство c 21.03.2020 вводит режим эпидемии в стране, сообщает Radio Białystok.pl. «Мы вводим режим эпидемии», — сказал премьер на брифинге в пятницу в Варшаве....
 
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