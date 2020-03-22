Лукашенко надеется на содействие РФ в возвращении белорусов из Южной Азии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вернуть белорусских туристов, застрявших за границей из-за вспышки коронавируса. Наиболее сложная ситуация сложилась в странах Южной Азии. Из-за пандемии российская авиакомпания аннулировала билеты белорусских граждан.

Лукашенко заявил, что рассчитывает на содействие властей РФ в вопросе возвращения на родину белорусских граждан.

«Наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты, но их просто выпихивают с салона самолета, не берут на борт. Человека надо доставить туда, до такого пункта у него билет, там билет до Москвы. Ну, а из Москвы будем думать, как забирать людей. Здесь не надо паники. Надо спокойно разбираться, юридически выверено, по всем вопросам», – сказал Лукашенко на совещании с правительством в субботу.

Граждан вывезут чартерными рейсами. Кроме того, Беларусь готова помочь с возвращением домой россиянам, которые сейчас находятся за рубежом.