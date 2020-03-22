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Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год

22.03.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент IIHF Рене Фазель допустил, что чемпионат мира в Минске и Риге, который должен пройти в 2021 году, может быть смещен на год.

Об этом сообщает ТАСС.

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат, все лиги, даже КХЛ и НХЛ, за исключением чемпионата Беларуси, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Беларусью и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Беларуси и Латвии, но все может поменяться», — сказал информагентству Фазель.

В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент IIHF Рене Фазель допустил, что чемпионат мира в Минске и Риге, который должен пройти в 2021 году, может быть смещен на год.
 
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