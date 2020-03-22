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«Как теперь без хамона?» Беларус снял вайн про пенсионеров во время коронавируса

22.03.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже рассказали вам самые главные и серьезные новости о коронавирусе на 22 марта. Поэтому перейдем к позитивным новостям – витебский телеведущий, ведущий свадеб и корпоративов, вайнер Александр Коренман снял «региональные новости» в альтернативной Беларуси. 

В той Беларуси, где пенсионеры могут сказать журналистам: «Ну, ладно на скидки в Милан не попадаем, но как теперь без хамона?!». А потом есть устрицы ложкой, на пороге своего деревенского дома. В той Беларуси, где тракторист разбирается в просекко и знает, с каким вино сочетаются те самые устрицы.  

Впрочем, смотрите сами – смеяться вслух можно. 

 
 
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Мы уже рассказали вам самые главные и серьезные новости о коронавирусе на 22 марта. Поэтому перейдем к позитивным новостям – витебский телеведущий, ведущий свадеб...
 
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