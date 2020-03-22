|
«Как теперь без хамона?» Беларус снял вайн про пенсионеров во время коронавируса
22.03.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Мы уже рассказали вам
В той Беларуси, где пенсионеры могут сказать журналистам: «Ну, ладно на скидки в Милан не попадаем, но как теперь без хамона?!». А потом есть устрицы ложкой, на пороге своего деревенского дома. В той Беларуси, где тракторист разбирается в просекко и знает, с каким вино сочетаются те самые устрицы.
Впрочем, смотрите сами – смеяться вслух можно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы уже рассказали вам самые главные и серьезные новости о коронавирусе на 22 марта. Поэтому перейдем к позитивным новостям – витебский телеведущий, ведущий свадеб...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)