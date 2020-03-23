Чем важна самоизоляция, договор о нефти, никаких чартеров и карантин для денег - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Идти на работу или остаться дома? Этот вопрос сегодня обсуждают во многих семьях. Вчера, кстати, на домашний карантин ушла канцлер Германии Ангела Меркель. Если и вы склоняетесь к такому решению, почитайте объяснение главы белорусского бюро ВОЗ — о том, зачем нужна самоизоляция и в чем она состоит.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Два месяца назад эта новость была бы главной темой недели: Россия и Беларусь договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ в полном объеме . Но сегодня, увы, основное внимание теме коронавируса.

о . Но сегодня, увы, основное внимание теме коронавируса. По данным на 21 марта, в стране было зарегистрировано 76 случаев коронавируса . 15 пациентов уже выписали из больницы. В воскресенье Минздрав новую статистику не озвучивал, но сообщил, что Китай передает нашей стране 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Они появятся в ближайшее время .

. 15 пациентов уже выписали из больницы. В воскресенье Минздрав новую статистику не озвучивал, но сообщил, что Китай передает нашей стране 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Они . В Италии ситуация катастрофическая. В воскресенье от коронавируса умер 651 человек, в субботу — 793. В Германии людям запретили собираться больше, чем по двое. Россия закрывает все перелеты, кроме рейсов в столицы и крупные города других стран.





В Беларусь вернули более 3,4 тысячи граждан, которые оказались отрезаны от дома после закрытия границ . Тем временем в Гоа еще 15 белорусов не пустили на борт российского самолета — и это после нового распоряжения правительства РФ пропускать через пункты пропуска без ограничений.

. Тем временем в Гоа еще 15 белорусов российского самолета — и это после нового распоряжения правительства РФ пропускать через пункты пропуска без ограничений. А вот цитата президента с субботнего совещания: «Мы уже гвалтом кричим: „Не едьте за границу, побудьте дома“. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали».

с субботнего совещания: «Мы уже гвалтом кричим: „Не едьте за границу, побудьте дома“. Нет, все равно прут за эту границу. Пускай там и сидят, если туда выехали». Банки тем временем рекомендуют белорусам сократить использование наличных денег в пользу дистанционной оплаты товаров и услуг. Некоторые и вовсе советуют воздержаться от оплаты наличкой . А в Нацбанке рассказали , какие деньги попадают под карантин.

С деньгами вообще сейчас много всего происходит — евро почти по 3 рубля, банкоматы без долларов и новые условия снятия вкладов. Собрали для вас все главное по валюте .





И много успокаивающих фото с продуктовых складов:) Торговые сети рассказали, хватит ли у нас продуктов и ждать ли роста цен на товары.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Пара прилетела на отдых вместе. Но границы закрыли, и оказалось, что вернуться домой может только жених. Все дело в том, что он россиянин, а она — белоруска .

может только жених. Все дело в том, что . «Жить не могу без танцев», — со всей искренностью 14-летней девчонки говорит Карина Мазок. Спортивно-бальными танцами она занимается десять лет: упражняется после уроков и в выходные, меняет клубы, тренеров и партнеров. Но в последнее время этого оказывается слишком мало, чтобы сбылись мечты о пьедестале. Фотограф Татьяна Мазок, мама танцовщицы, показала спортивную изнанку мира танцев, где главное — не сдаваться .

. Знакомьтесь: главная дарк-диско-группа Беларуси . Эти люди только что подписали контракт с лейблом Italians Do It Better из США. В пятницу у ребят вышел новый сингл Do it. В интервью они отвечают на вечный вопрос, нужно ли быть популярным за границей, чтобы «стрельнуть» в Беларуси, как записывать музыку дома, зачем выпускать кавер на песню Пугачевой и какие выступления запоминаются (увы, с негативным опытом).

. Эти люди только что подписали контракт с лейблом Italians Do It Better из США. В пятницу у ребят вышел новый сингл Do it. В они отвечают на вечный вопрос, нужно ли быть популярным за границей, чтобы «стрельнуть» в Беларуси, как записывать музыку дома, зачем выпускать кавер на песню Пугачевой и какие выступления запоминаются (увы, с негативным опытом). Очередной материал проекта «Я живу» — о черкесском табунщике, который стал белорусским фермером, чтобы вернуть детей в деревню.





Еще одна важная история — о матери, чья дочь не чувствует боли . Анелия сама себе вырывала зубы, оставляя раны на деснах, щеках, откусила кончик языка. Помимо этого, у нее высокая растяжимость тканей, нестабильность суставов и аутизм. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

— о матери, чья . Анелия сама себе вырывала зубы, оставляя раны на деснах, щеках, откусила кончик языка. Помимо этого, у нее высокая растяжимость тканей, нестабильность суставов и аутизм. Мы продолжаем проект « », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. В Минске появился орган , который молчал 80 лет. Он зазвучал 21 марта — в день рождения Иоганна Себастьяна Баха — в концертном зале «Верхний город». Несколько десятилетий орган хранил молчание в музыкальной школе на окраине Минска. Ровно шесть лет назад его разыскал меценат Юрий Зиссер — и вместе с командой единомышленников сделал все, чтобы дать инструменту новую жизнь , а городу — еще одну возможность услышать и прочувствовать органную музыку.

И очередная порция фото « Доски позора » — «косячные» ремонты и не поддающиеся логическому объяснению вариантов благоустройства. Оцените качество выполненных работ в нашей новой подборке .

О БЕЛОРУССКОМ ФУТБОЛЕ

Пандемия — звездный час белорусского футбола. Все европейские чемпионаты приостановлены, кроме белорусского. Именно поэтому 21 марта 2020 года матч чемпионата Беларуси по футболу впервые показали на российском федеральном канале. «Матч ТВ» транслировал поединок «Ислочь» — «Неман» , а репортаж вел Константин Генич. Рассказываем, как это было .

на российском федеральном канале. , а репортаж вел Константин Генич. Рассказываем, . А вот и первые впечатления российского комментатора о белорусском чемпионате: «Я понимаю, что это может быть воспринято как троллинг или какой-то сарказм, но эмоции исключительно положительные».





Изголодавшиеся по футболу европейцы тоже смотрят стримы с белорусских матчей в интернете и запоминают названия «Рух» и «Энергетик-БГУ». Узнали , как им трансляции и нравится ли наш футбол после чемпионата Англии и Лиги чемпионов.

Все новости субботы, 21 марта

Все новости воскресенья, 22 марта

Если вы тоже сейчас регулярно получаете в различных чатах «сенсационные откровения» о коронавирусе, прочитайте нашу подборку ложных сообщений , которую рассылают белорусы. Признаки фейков в статье тоже есть. Будьте здоровы!

Ваша редакция.