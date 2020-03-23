|
Коронавирусом заразился Харви Вайнштейн, осуждённый на 23 года тюрьмы за харрасмент
23.03.2020 08:57 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на официальных представителей тюрьмы, где отбывает наказание продюсер,
Как поделился источник из колонии, Вайнштейн сказал сотрудникам тюрьмы о появившихся у него синдромах коронавируса. Тогда у 68-летнего осужденного взяли анализы и подтвердили диагноз. Сейчас Вайнштейн находится на карантине, а попал в изоляцию еще 19 марта – в свой день рождения. Кроме продюсера, в этой тюрьме COVID-19 обнаружили у еще одного заключенного.
С 2017 года больше 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальном насилии. Приговор ему вынесли 11 марта 2020 года. До этого присяжные признали продюсера виновным по двум пунктам обвинения из пяти. Вайнштейну снизили длительность его заключения, но адвокаты опасались, что с учетом его возвраста он не переживет этот срок. Через несколько часов после оглашения приговора Вайнштейна госпитализировали с болями в груди.
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам заключения за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом. Об этом со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)