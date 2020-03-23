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Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 300 тыс. человек

23.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 300 тыс. человек

Количество заразившихся новым коронавирусом достигло в мире 292142 человек.

Такие данные (по состоянию на 21 марта) обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Число умерших составляет 12784 человека.

Больше всего инфицированных и умерших в Европейском регионе — 151293 и 7426 соответственно.

На втором месте — Западно-Тихоокеанский регион (в него входят, в том числе, Китай и Япония), здесь зарегистрировано 94787 заболевших и 3438 смертельных случаев, пишет ТАСС.

В Европе больше всего заразившихся в Италии — 53578. На втором месте Испания (24926), на третьем Германия (21463), на четвертом Франция (14459), на пятом Швейцария (6077). Далее в первой десятке Великобритания (5018), Нидерланды (3631), Австрия (3024), Бельгия (2815) и Норвегия (1926).

СБ

 
 
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Количество заразившихся новым коронавирусом достигло в мире 292142 человек. Такие данные (по состоянию на 21 марта) обнародовала Всемирная организация...
 
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