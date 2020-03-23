В Китае почти все здоровы, Италия – мировой лидер по смертям. Самое актуальное о коронавирусе к 23 марта

Источник материала: KYKY

К утру 23 марта новым типом коронавирусной инфекции заразились свыше 339 тысяч человек по всему миру (+26 тысяч за сутки), а погибли 14,7 тысячи (+1,6 тысячи за сутки). Число выздоровевших приближается к сотне тысяч. В пятерке стран по случаям инфицирования – Китай, Италия, США, Испания и Германия. Италия же остается абсолютным лидером по смертям от COVID-19 – 5,4 тысячи летальных исходов.

В мире

В ВОЗ сказали, что на разработку вакцины от COVID-19 и ее испытание уйдет не меньше года. Для начала необходимо подтвердить, что лекарство эффективно и безвредно, а затем его производить.

В Америке с начала эпидемии коронавирус выявлен у 35 224 человек, скончался 471 человек. С 13 марта в стране действует режим ЧС. Местные власти в США решили освободить тысячи заключенных, чтобы попытаться предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах. Тюрьмы Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и еще не менее десяти штатов отпускают заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, а также пожилых или больных осужденных.

В Китае за последние 24 часа зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все они завозные. Умерли за сутки девять человек, 459 выздоровели. Общее число заразившихся достигло 81 454, погибли 3274 человек, 72 703 вылечены (примерно 90% от всех заболевших) и выписаны из больниц.

39 новых случаев заражения коронавирусом, все они завозные. Умерли за сутки девять человек, 459 выздоровели. Общее число заразившихся достигло 81 454, погибли 3274 человек, 72 703 вылечены (примерно 90% от всех заболевших) и выписаны из больниц. Первые смерти от COVID-19 установлены в Чехии и Черногории. В Черногории – 22 случая заражения коронавирусом, под наблюдением находятся 5565 человек. В Чехии же – 1120 случаев заражения, пять человек в тяжелом состоянии, еще шесть человек излечились.

Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. С утра понедельника, 23 марта, движение в стране ограничено, за редкими исключениями. На улицы допускаются только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

В России за день азиатский вирус нашли у 71 человека (все в Москве). Суммарное число заболевших – 438 пациентов. 19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее гибели стал оторвавшийся тромб.

В Беларуси

В Беларуси подтверждены 76 эпизодов коронавируса. По информации Минздрава, 15 пациентов выписаны, 61 пациент находятся в больницах на лечении, и часть из них уже получили отрицательные тесты. Данные ведомства не обновлялись почти 48 часов.

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