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Минздрав: оснований для паники нет, но приезжающим в Беларусь рекомендуем самоизолироваться

23.03.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав рекомендует всем приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики распространения COVID-19, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав: оснований для паники нет, но приезжающим в Беларусь рекомендуем самоизолироваться

"Всем приезжающим рекомендуем самоизоляцию", - сказала Инна Карабан. В пунктах пропуска на границе таким людям выдают соответствующие памятки.

Кроме того, рекомендуется такая мера, как социальное дистанцирование. В этом случае нет запрета на посещение улицы, парка. Вместе с тем во время прогулок нужно соблюдать дистанцию в 1-1,5 м друг от друга.

Оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация полностью контролируемая, оснований для паники нет. 22 человека имеют отрицательные тесты и завершили или завершают лечение", - сказала Елена Богдан.

Вчера в Гомельской области был выявлен еще один случай коронавирусной инфекции в связи с тем, что все тяжелые пневмонии тестируются на наличие COVID-19. Пациентка не нуждается в искусственной вентиляции легких.

 
 
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  Минздрав рекомендует всем приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики распространения COVID-19, сообщила журналистам заместитель начальника отдела...
 
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