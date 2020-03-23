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Бобруйский завод начал выпускать антисептический гель для рук: есть спрос из-за коронавируса
23.03.2020 14:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске начали производить антисептик для рук: есть спрос из-за коронавируса. Его выпускает завод биотехнологий в бутылках объемом 1 литр.
На сайте завода
Вообще, Бобруйский завод биотехнологий производит этанол, сухой лед, стеклоомывающую жидкость, средство для розжига, препараты для растений и ветеринарные и др. Выпускает и антисептический раствор для наружного применения. А теперь — и антисептик для рук в виде геля.
В бобруйском геле для рук — этиловый спирт, глицерин, отдушка. Он прозрачный. Способ применения обычный: нанести небольшое количество геля на кожу рук и растереть до его полного высыхания.
Ранее мы рассказывали, что в Бобруйске
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Антисептик разливают в литровые бутылки.
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