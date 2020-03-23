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Бобруйский завод начал выпускать антисептический гель для рук: есть спрос из-за коронавируса

23.03.2020 14:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске начали производить антисептик для рук: есть спрос из-за коронавируса. Его выпускает завод биотехнологий в бутылках объемом 1 литр.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: goodhouse.ru

На сайте завода указано, что средство «Чистые ручки» предназначено для очистки рук без использования воды и применяется после контакта с деньгами, работы за компьютерами, в местах большого скопления людей — транспорте, кинотеатрах, учебных заведениях, местах общественного питания.

Вообще, Бобруйский завод биотехнологий производит этанол, сухой лед, стеклоомывающую жидкость, средство для розжига, препараты для растений и ветеринарные и др. Выпускает и антисептический раствор для наружного применения. А теперь — и антисептик для рук в виде геля.

В бобруйском геле для рук — этиловый спирт, глицерин, отдушка. Он прозрачный. Способ применения обычный: нанести небольшое количество геля на кожу рук и растереть до его полного высыхания.

Ранее мы рассказывали, что в Бобруйске начали шить и марлевые повязки, причем фабрике «Славянка» из-за этого пришлось даже отложить выпуск одежды. Все из-за коронавируса: был большой спрос на маски.

 
 
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