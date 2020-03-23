Власти Чехии не исключили, что границы Европы могут быть закрыты в течение еще двух лет

Источник материала: Tut.by

Границы между европейскими странами могут быть закрыты из-за пандемии коронавируса еще в течение двух лет. Такое мнение высказал в интервью Чешскому телевидению заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула.

«Мы должны быть готовы к тому, что ситуация в других европейских странах не будет благоприятной. Это будет длиться месяцы, может быть, до двух лет», — отметил он.

Его точку зрения разделил и глава чешского Минздрава Адам Войтех, опасающийся возможной второй и даже третьей волны пандемии коронавируса. «Речь идет о том, чтобы у нас не было второй или третьей волны эпидемии, чтобы из таких государств, как Италия, Франция, Испания или Германия, люди не стали завозить коронавирус», — заявил он.

Отпуск в этом году жителям Чехии придется проводить в своей стране, не выезжая за границу, считает Роман Прымула.

С 1 марта в Чехии зарегистрировано 1120 случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье в Праге в больничном комплексе «На Буловце» умер зараженный коронавирусом пациент, которому было 95 лет, этот случай стал первым летальным исходом в стране.