Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии

Источник материала: Tut.by

Пандемия ускоряется, заявил 23 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По данным ВОЗ, на сегодняшний день зарегистрировано более 300 тысяч случаев COVID-19 практически во всех странах мира. «Это душераздирающе», — цитирует главу организации пресс-служба ВОЗ.



Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

По данным ВОЗ, первые 100 тысяч случаев коронавируса были зарегистрированы за 67 дней с момента первого обнаруженного COVID-19, вторая сотня — за 11 дней, третья — всего за 4 дня.

— Вы можете видеть, как вирус ускоряется. Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные свидетели. Мы можем изменить траекторию этой пандемии. Числа имеют значение, потому что это не просто числа, это люди, чьи жизни и жизни их семей были перевернуты с ног на голову. Вы не можете выиграть футбольный матч, играя только в защите, вы также должны атаковать, — заявил Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, попросить людей остаться дома и другие меры физического дистанцирования — важный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это защитные меры.

— Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивных мер — тестировать всех, кто мог заразиться, изолировать и заботиться о тех, у кого вирус обнаружили, отслеживать и помещать в карантин контакты первого уровня, — считает Гебрейесус.

Он заявил, что со всего мира приходят сообщения о заразившихся работниках здравоохранения. Это вызывает тревогу. Гебрейесус намерен обратиться к лидерам «Большой двадцатки» и призвать их объединить усилия в борьбе с инфекцией и увеличить производство средств защиты для медработников.