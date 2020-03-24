Останься дома: белорусские врачи присоединились к международному флешмобу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останьтесь дома, чтобы помочь. Белорусские врачи присоединились к международному флешмобу, передает телеканал «МИР 24».



В соцсетях медики публикуют фото и призывают граждан быть сознательными : при первых же симптомах респираторного заболевания сразу обращаться к специалистам, а также соблюдать двухнедельный карантин и не выходить из дома без острой необходимости. Эпидемиологи, а также инфекционисты уверены, что такая мера поможет быстрее остановить распространение коронавируса.

«Эта акция направлена, прежде всего, на лиц пожилого возраста, в том числе тех, кто имеют хроническую патологию. По международному опыту, эти группы наиболее уязвимы как в плане заболеваемости коронавирусом, так и в плане течения заболевания», – рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.