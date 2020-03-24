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Останься дома: белорусские врачи присоединились к международному флешмобу

24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останьтесь дома, чтобы помочь. Белорусские врачи присоединились к международному флешмобу, передает телеканал «МИР 24».

В соцсетях медики публикуют фото и призывают граждан быть сознательными : при первых же симптомах респираторного заболевания сразу обращаться к специалистам, а также соблюдать двухнедельный карантин и не выходить из дома без острой необходимости. Эпидемиологи, а также инфекционисты уверены, что такая мера поможет быстрее остановить распространение коронавируса.

«Эта акция направлена, прежде всего, на лиц пожилого возраста, в том числе тех, кто имеют хроническую патологию. По международному опыту, эти группы наиболее уязвимы как в плане заболеваемости коронавирусом, так и в плане течения заболевания», – рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.

Самоизолироваться врачи рекомендуют и тем людям, которые вернулись из-за границы. Пренебрежение этим советом может повлиять на эпидемиологическую обстановку в стране. Сейчас в Беларуси ситуация с коронавирусом под контролем. Уже проведено более 20 тысяч тестов. 22 пациента уже выписаны, 59 пока находятся под наблюдением.



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В соцсетях медики публикуют фото и призывают граждан при первых же симптомах респираторного заболевания обращаться к специалистам и соблюдать двухнедельный...
 
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