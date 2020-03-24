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Останься дома: белорусские врачи присоединились к международному флешмобу
24.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Останьтесь дома, чтобы помочь. Белорусские врачи присоединились к международному флешмобу, передает телеканал «МИР 24».
Самоизолироваться врачи рекомендуют и тем людям, которые вернулись из-за границы. Пренебрежение этим советом может повлиять на эпидемиологическую обстановку в стране. Сейчас в Беларуси
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