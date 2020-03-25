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Глава UFC пошутил о бое Нурмагомедова и Фергюсона и показал бойцов старыми

25.03.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Глава UFC пошутил о бое Нурмагомедова и Фергюсона и показал бойцов старыми

Глава ведущего мирового ММА-промоушена UFC Дана Уайт опубликовал в Twitter снимок «состарившихся» бойцов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Таким образом американский бизнесмен пошутил об организации поединка между этими спортсменами.

В комментарии к посту Уайт подчеркнул, что рано или поздно доведет дело до конца, и Хабиб с Тони все-таки встретятся в клетке октагона.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона ранее срывался четырежды из-за травм участников. Пятая попытка организации этого противостояния намечена на 18 апреля – спортсмены должны подраться в главном событии UFC 249. Пандемия коронавируса вынудила перенести турнир из Нью-Йорка, и пока не ясно, состоится ли бой в названный день, а также, где он может быть проведен.

Дана Уайт не первый раз шутит о бое Хабиба и Тони. Босс UFC ранее размещал в соцсетях постер противостояния Нурмагомедова и Фергюсона на Луне.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Россиянин провел две успешные защиты титула (против Конора Макгрегора и Дастина Порье). В UFC Хабиб, как и его будущий соперник, идет на серии из 12 побед.

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Глава ведущего мирового ММА-промоушена UFC Дана Уайт опубликовал в Twitter снимок «состарившихся» бойцов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Таким образом...
 
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