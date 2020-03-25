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Metallica «отыграет» старые концерты в Сети
25.03.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Культовая американская метал-группа Metallica запустила акцию с размещением своих концертов в Сети. Записи будут публиковаться по понедельникам в YouTube и Facebook.
Первое видео с концерта было опубликовано 23 марта – группа поделилась с фанатами записью прошлогоднего шоу в ирландском Слейне.
Акция Metallica Mondays продлится, пока в США будет действовать карантин из-за пандемии коронавируса.
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Культовая американская метал-группа Metallica запустила акцию с размещением своих концертов в Сети. Записи будут публиковаться по понедельникам в YouTube и Facebook. Первое...
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