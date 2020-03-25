Metallica «отыграет» старые концерты в Сети

Источник материала: ОНТ

Культовая американская метал-группа Metallica запустила акцию с размещением своих концертов в Сети. Записи будут публиковаться по понедельникам в YouTube и Facebook.

Первое видео с концерта было опубликовано 23 марта – группа поделилась с фанатами записью прошлогоднего шоу в ирландском Слейне.

Акция Metallica Mondays продлится, пока в США будет действовать карантин из-за пандемии коронавируса.

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