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Metallica «отыграет» старые концерты в Сети

25.03.2020 06:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Metallica «отыграет» старые концерты в Сети

Культовая американская метал-группа Metallica запустила акцию с размещением своих концертов в Сети. Записи будут публиковаться по понедельникам в YouTube и Facebook.

Первое видео с концерта было опубликовано 23 марта – группа поделилась с фанатами записью прошлогоднего шоу в ирландском Слейне.

Акция Metallica Mondays продлится, пока в США будет действовать карантин из-за пандемии коронавируса.

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Культовая американская метал-группа Metallica запустила акцию с размещением своих концертов в Сети. Записи будут публиковаться по понедельникам в YouTube и Facebook. Первое...
 
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